Rare White Snake : साप पांढरा का दिसतो? शिराळ्यात आढळलेल्या दुर्मिळ 'अल्बिनो नाग'मागील वैज्ञानिक कारण जाणून घ्या

बाळकृष्ण मधाळे
नागपंचमीच्या उत्सवानिमित्तानं शिराळकरांना दुर्मिळ पांढऱ्या नागाचं दर्शन झालं.
Rare White snake
esakal
केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या विशेष परवानगीमुळे शैक्षणिक प्रबोधनासाठी ४१ नागप्रेमींना नाग पकडण्याची परवानगी मिळाली होती.
Rare White snake
esakal
त्यामध्ये शिराळा येथील कच्याड ग्रूप मंडळाला पांढरा रंगाचा दुर्मिळ नाग सापडला होता.
Rare White snake
esakal
हा नाग यंदाच्या नागपंचमीच्या उत्सावामध्ये सगळ्यांचं आकर्षण ठरला.
Rare White snake
esakal
नागपंचमीच्या निमित्तानं जिवंत नागांचं दर्शन गेल्या दोन वर्षांपासून शिराळा नगरीमध्ये होऊ लागलं आहे.
Rare White snake
esakal
यंदाच्या नागपंचमीमध्ये पांढऱ्या रंगाचा नाग शिराळकरांसह भाविकांना पाहायला.
Rare White snake
esakal
पांढऱ्या रंगाच्या नागाला पाहण्यासाठी मोठी गर्दी झाली होती.
Rare White snake
esakal
पांढरा नाग (Albino Cobra) हा भारतीय नागाचा (Spectacled Cobra) एक अत्यंत दुर्मिळ प्रकार आहे.
Rare White snake
esakal
जनुकीय बदलांमुळे (Genetic Mutation) किंवा 'अल्बिनिझम' या आनुवंशिक विकारामुळे सापाच्या अंगातील मेलॅनिन रंगद्रव्य नष्ट होते, ज्यामुळे त्याचे शरीर पांढरे शुभ्र आणि डोळे लाल किंवा गुलाबी दिसतात.
Rare White snake
esakal
Rare Albino Snake Found in Raigad
esakal