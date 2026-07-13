कोबी की फ्लॉवर? पोषणमूल्यांमध्ये कोण ठरते सरस?

Aarti Badade
फ्लॉवर आणि कोबी दिसायला सारखे असले तरी आरोग्यासाठी कोणते अधिक फायदेशीर आहे? जाणून घ्या फरक!
Health Benefits of Cauliflower and Cabbage
Sakal
फ्लॉवरमध्ये व्हिटॅमिन 'सी' आणि अँटिऑक्सिडंट्स जास्त असतात, जे रोगप्रतिकारशक्ती वाढवतात आणि कर्करोगापासून बचाव करतात.
Health Benefits of Cauliflower and Cabbage
Sakal
फ्लॉवरमध्ये कॅलरीज खूप कमी आणि फायबर जास्त असल्याने वजन कमी करण्यासाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे.
Health Benefits of Cauliflower and Cabbage
Sakal
फ्लॉवरमध्ये 'कोलीन' नावाचे पोषक तत्व असते, जे मेंदूच्या विकासासाठी आणि स्मरणशक्तीसाठी फायदेशीर ठरते.
Health Benefits of Cauliflower and Cabbage
Sakal
कोबीमध्ये फायबरचे प्रमाण अधिक असते, ज्यामुळे पचनसंस्था मजबूत राहून बद्धकोष्ठतेचा त्रास दूर होतो.
Health Benefits of Cauliflower and Cabbage
Sakal
हाडांच्या मजबुतीसाठी आणि रक्ताच्या गुठळ्या तयार होण्याच्या प्रक्रियेसाठी आवश्यक असणारे व्हिटॅमिन 'के' कोबीमध्ये मुबलक असते.
Health Benefits of Cauliflower and Cabbage
Sakal
कोबीमध्ये असणारे व्हिटॅमिन 'यू' पोटातील अल्सरपासून बचाव करण्यास मदत करते आणि लाल कोबी अँटिऑक्सिडंट्सने परिपूर्ण असतो.
Health Benefits of Cauliflower and Cabbage
Sakal
व्हिटॅमिन 'सी' हवे असल्यास फ्लॉवर खावा, तर पचनक्रिया सुधारण्यासाठी आणि फायबर मिळवण्यासाठी कोबी जास्त फायदेशीर ठरतो.
Health Benefits of Cauliflower and Cabbage
Sakal
Health Benefits of Eating Whole Masoor
Sakal