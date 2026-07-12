अख्खा मसूर रोजच्या आहारात का असावा? जाणून घ्या 7 जबरदस्त फायदे

Aarti Badade
अख्खा मसूर हा प्रथिने, फायबर, लोह आणि अनेक महत्त्वाच्या पोषक घटकांचा उत्तम स्रोत आहे. नियमित सेवन केल्यास शरीराला अनेक आरोग्यदायी फायदे मिळू शकतात.
Health Benefits of Eating Whole Masoor
Sakal
अख्खा मसूर वनस्पती-आधारित प्रथिनांनी समृद्ध आहे. त्यामुळे स्नायू मजबूत राहण्यास आणि शरीराच्या वाढीस मदत होते.
Health Benefits of Eating Whole Masoor
Sakal
मसूरमध्ये फायबर भरपूर असल्यामुळे पोट जास्त वेळ भरलेले राहते. त्यामुळे वारंवार भूक लागत नाही आणि वजन नियंत्रणात ठेवणे सोपे होते.
Health Benefits of Eating Whole Masoor
sakal
अख्खा मसूर हळूहळू पचतो, त्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी अचानक वाढत नाही. त्यामुळे संतुलित आहाराचा भाग म्हणून तो उपयुक्त ठरू शकतो.
Health Benefits of Eating Whole Masoor
Sakal
मसूरमधील विरघळणारे फायबर खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) कमी करण्यास आणि रक्तदाब संतुलित ठेवण्यास मदत करू शकते.
Health Benefits of Eating Whole Masoor
Sakal
मसूरमधील फायबर आणि प्रीबायोटिक्स आतड्यांचे आरोग्य चांगले ठेवण्यास मदत करतात. त्यामुळे पचन सुधारते आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होऊ शकतो.
Health Benefits of Eating Whole Masoor
Sakal
अख्ख्या मसूरमध्ये लोह, फोलेट आणि मॅग्नेशियम भरपूर प्रमाणात असते. हे शरीरातील अशक्तपणा कमी करण्यास आणि दिवसभर ऊर्जा टिकवून ठेवण्यास मदत करतात.
Health Benefits of Eating Whole Masoor
sakal
मसूर शिजवण्यापूर्वी ६–८ तास भिजवून ठेवा. त्यामुळे तो सहज पचतो, पोषक घटकांचे शोषण चांगले होते आणि गॅससारख्या समस्या कमी होण्यास मदत मिळते.
Health Benefits of Eating Whole Masoor
Sakal
Benefits of Boiled Corn
sakal