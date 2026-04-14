जिभेवर वारंवार अल्सर होतायत? असू शकतं गंभीर आजाराचं लक्षण!

Aarti Badade

जिभेवर व्रण येण्याची कारणे

जिभेवर व्रण किंवा अल्सर येण्यामागे पोटातील उष्णता, जीवनसत्त्वांची कमतरता, तणाव किंवा वारंवार जीभ चावणे अशी अनेक सामान्य कारणे असू शकतात.

पोषक तत्वांची कमतरता

शरीरात व्हिटॅमिन B12, लोह (Iron) किंवा फॉलिक ॲसिडची कमतरता असल्यास जिभेवर वारंवार फोड किंवा जखमा होण्याची शक्यता वाढते.

खाण्यापिण्याच्या चुकीच्या सवयी

अति मसालेदार, तिखट, गरम किंवा आंबट पदार्थ खाल्ल्याने जिभेची त्वचा संवेदनशील होते, ज्यामुळे अल्सरचा त्रास जाणवू शकतो.

पचनसंस्था आणि प्रतिकारशक्ती

वारंवार होणारे अल्सर हे कमकुवत रोगप्रतिकारशक्ती किंवा पचनसंस्थेतील बिघाडाचे संकेत असू शकतात. ॲसिडिटीमुळेही हा त्रास वारंवार उद्भवतो.

घरगुती उपाय आणि स्वच्छता

दिवसातून २-३ वेळा कोमट पाण्यात मीठ घालून गुळण्या केल्यास जखम लवकर भरून येते. तसेच दररोज तोंडाची स्वच्छता राखणे आणि भरपूर पाणी पिणे आवश्यक आहे.

आहारात करा 'हे' बदल

आहारात हिरव्या पालेभाज्या, ताजी फळे, दूध आणि अंडी यांचा समावेश करा. तंबाखू आणि मद्यपानापासून दूर राहिल्याने अल्सरचा धोका कमी होतो.

डॉक्टरांचा सल्ला कधी घ्यावा?

जर अल्सर १० ते १५ दिवसांत बरे झाले नाहीत, तीव्र वेदना होत असतील किंवा रक्तस्त्राव होत असेल, तर उशीर न करता डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्या.

