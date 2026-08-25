CEO ने Nanny ला दिला असा सरप्राइज, विमानातच रडली!

Vinod Dengale

सरप्राइज

एका CEO ने आपल्या मुलाच्या Nanny ला असा सरप्राइज दिला की ती थेट भावुक झाली.

Surprice 

|

eSakal

लिली

लिली ही CEO अनिता सीक यांचा मुलगा चार्ली ची Nanny आहे. पण ती आता या कुटुंबासाठी फक्त Nanny राहिलेली नाही.

Lily 

|

eSakal

नातं

चार्ली अवघा 6 महिन्यांचा असताना लिली त्याची काळजी घ्यायला आली. हळूहळू ती चार्लीची बेस्ट फ्रेंड बनली.

relation 

|

eSakal

प्रवास

काही काळानंतर लिली पुन्हा मायदेशी जपानला परतली. पुन्हा भेट झाल्यावर ती कुटुंबासोबत जगभर फिरणारी Nanny बनली.

Nanny 

|

eSakal

बाली

CEO अंकिता बालीला जात होत्या. यावेळी त्यांनी सगळ्यांसाठी एक खास प्लॅन केला.

Bali 

|

eSakal

अपग्रेड

अंकिता यांनी संपूर्ण कुटुंबाला बिसनेस क्लासमध्ये अपग्रेड केलं. यामध्ये लिलीलाही घेतलं.

Travel

|

eSakal

भावना

सरप्राइज मिळताच लिली हसू लागली आणि आनंदाने डान्स करू लागली. पण अंकिता यांनी नंतर सांगितलं, “ती रडली होती.”

Emotion 

|

eSakal

कृतज्ञता

पैसा कमावणं चांगलं, पण आपल्या माणसांसोबत सुंदर अनुभव शेअर करणं अधिक खास आहे, असं CEO म्हणाल्या.

Gesture

|

eSakal

‘फक्त झोपण्यासाठी घरी जातो’; मुंबईकराची व्यथा वाचून डोळ्यांत येईल पाणी

I Go Home Just to Sleep”; Mumbaikar’s 6-Hour Daily Commute Will Break Your Heart

|

eSakal

हेही वाचा