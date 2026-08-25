CEO ने Nanny ला दिला असा सरप्राइज, विमानातच रडली!

Vinod Dengale
एका CEO ने आपल्या मुलाच्या Nanny ला असा सरप्राइज दिला की ती थेट भावुक झाली.
Surprice
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लिली ही CEO अनिता सीक यांचा मुलगा चार्ली ची Nanny आहे. पण ती आता या कुटुंबासाठी फक्त Nanny राहिलेली नाही.
Lily
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चार्ली अवघा 6 महिन्यांचा असताना लिली त्याची काळजी घ्यायला आली. हळूहळू ती चार्लीची बेस्ट फ्रेंड बनली.
relation
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काही काळानंतर लिली पुन्हा मायदेशी जपानला परतली. पुन्हा भेट झाल्यावर ती कुटुंबासोबत जगभर फिरणारी Nanny बनली.
Nanny
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CEO अंकिता बालीला जात होत्या. यावेळी त्यांनी सगळ्यांसाठी एक खास प्लॅन केला.
Bali
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अंकिता यांनी संपूर्ण कुटुंबाला बिसनेस क्लासमध्ये अपग्रेड केलं. यामध्ये लिलीलाही घेतलं.
Travel
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सरप्राइज मिळताच लिली हसू लागली आणि आनंदाने डान्स करू लागली. पण अंकिता यांनी नंतर सांगितलं, “ती रडली होती.”
Emotion
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पैसा कमावणं चांगलं, पण आपल्या माणसांसोबत सुंदर अनुभव शेअर करणं अधिक खास आहे, असं CEO म्हणाल्या.
Gesture
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