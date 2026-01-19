कॅन्सरवर औषध सापडलं? हिमालयातील दुर्मिळ वनस्पतीने उघडली उपचारांची नवी दारे

Shubham Banubakode

हिमालयाच्या कुशीत दडलेलं गुपित

हिमालय म्हणजे केवळ बर्फ नाही, तर औषधी वनस्पतींचा खजिना. उत्तरांखंडच्या धारचुलाच्या उंच भागात एक दुर्मिळ चमत्कारी मशरूम सापडलं आहे.

‘चागा मशरूम’ म्हणजे काय?

चागा मशरूम हे 100 वर्षांहून जुन्या भोजपत्राच्या झाडांवर, 3000 मीटरपेक्षा जास्त उंचीवर उगवतं.

दिसायला कसं?

हे मशरूम जळालेल्या कोळशासारखं किंवा मधमाशांच्या पोळ्यासारखं दिसतं, म्हणून अनेकदा ओळखणं कठीण जातं.

भारतात प्रथमच शोध

आतापर्यंत चागा मशरूम फक्त रशिया आणि सायबेरियात आढळत होतं, पण आता हिमालयातही त्याचा ठावठिकाणा लागला आहे.

महत्त्वाचा शोध

ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. विजय भट्ट यांनी धारचुलाच्या दुर्गम भागात चागा मशरूमची ओळख पटवली.

या आजासाठी फायदेशीर

संशोधनानुसार चागा मशरूम कॅन्सर, सूज, इम्युनिटी वाढवणे आणि पेशींच्या दुरुस्तीत उपयुक्त ठरतो.

अ‍ॅनिमियावर उपाय

चागा मशरूम आयर्नची कमतरता भरून काढण्यास मदत करू शकतो, त्यामुळे रक्ताची कमतरता असलेल्या रुग्णांसाठी आशेचा किरण ठरतो.

संकटावर नवी आशा

हिमालयातील हा दुर्मिळ शोध देशातील लाखो कुपोषित आणि अ‍ॅनिमियाग्रस्त लोकांसाठी नवे उपचारद्वार उघडू शकतो.

