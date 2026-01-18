जगातला सर्वात लहान देश, चालत फिरता येतो; पण कधीही बुडू शकतो!

Shubham Banubakode

निसर्गरम्य देश

दक्षिण प्रशांत महासागरात वसलेला तुवालू हा अतिशय सुंदर पण जगातील सर्वात लहान आणि कमी लोकसंख्येच्या देशांपैकी एक आहे.

मॅनहॅटनपेक्षाही छोटा

तुवालूचं एकूण क्षेत्रफळ केवळ 26 चौरस किलोमीटर आहे. न्यूयॉर्कमधील मॅनहॅटनच्या सुमारे 0.8 पट आकाराचा हा देश काही तासांत पायी फिरून पाहता येतो.

समुद्रसपाटीपासून उंच

तुवालूची सर्वात उंच जागा फक्त 4.6 मीटर आहे. त्यामुळे समुद्रपातळी वाढणं हा देशासाठी सर्वात मोठा धोका ठरत आहे.

थेट फटका

जागतिक हवामान बदलामुळे समुद्राची पातळी वाढत आहे. पाणी वाढल्यास पळण्यासाठी टेकडी किंवा डोंगरच नसल्याने तुवालूचं अस्तित्वच धोक्यात येऊ शकतं.

राजधानी बुडण्याची भीती

सरकारी अंदाजानुसार, 2050 पर्यंत राजधानी फुनाफुटीचा निम्मा भाग पाण्याखाली जाऊ शकतो. 90 टक्क्यांहून अधिक भूभाग जलमय होण्याची शक्यता आहे.

नामशेष होण्याच्या मार्गावर

तुवालू इतका सपाट आहे की एखादी मोठी सुनामी आली, तर हा देश एका रात्रीत नकाशावरूनही नाहीसा होऊ शकतो.

देशाचं उत्पन्न

तुवालू हा क्षेत्रफळानुसार जगातील तिसरा सर्वात लहान देश आहे. .tv इंटरनेट डोमेन भाड्याने देऊन मिळालेल्या उत्पन्नातून देशाने विकास केला आहे.

ठरेल पहिला देश

तुवालू आता हवामान बदलामुळे नष्ट होणारा पहिला देश ठरू शकतो.

