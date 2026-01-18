जगातला सर्वात लहान देश, चालत फिरता येतो; पण कधीही बुडू शकतो!

Shubham Banubakode
दक्षिण प्रशांत महासागरात वसलेला तुवालू हा अतिशय सुंदर पण जगातील सर्वात लहान आणि कमी लोकसंख्येच्या देशांपैकी एक आहे.
World’s Smallest Country You Can Walk Across
esakal
तुवालूचं एकूण क्षेत्रफळ केवळ 26 चौरस किलोमीटर आहे. न्यूयॉर्कमधील मॅनहॅटनच्या सुमारे 0.8 पट आकाराचा हा देश काही तासांत पायी फिरून पाहता येतो.
तुवालूची सर्वात उंच जागा फक्त 4.6 मीटर आहे. त्यामुळे समुद्रपातळी वाढणं हा देशासाठी सर्वात मोठा धोका ठरत आहे.
जागतिक हवामान बदलामुळे समुद्राची पातळी वाढत आहे. पाणी वाढल्यास पळण्यासाठी टेकडी किंवा डोंगरच नसल्याने तुवालूचं अस्तित्वच धोक्यात येऊ शकतं.
सरकारी अंदाजानुसार, 2050 पर्यंत राजधानी फुनाफुटीचा निम्मा भाग पाण्याखाली जाऊ शकतो. 90 टक्क्यांहून अधिक भूभाग जलमय होण्याची शक्यता आहे.
तुवालू इतका सपाट आहे की एखादी मोठी सुनामी आली, तर हा देश एका रात्रीत नकाशावरूनही नाहीसा होऊ शकतो.
तुवालू हा क्षेत्रफळानुसार जगातील तिसरा सर्वात लहान देश आहे. .tv इंटरनेट डोमेन भाड्याने देऊन मिळालेल्या उत्पन्नातून देशाने विकास केला आहे.
तुवालू आता हवामान बदलामुळे नष्ट होणारा पहिला देश ठरू शकतो.
