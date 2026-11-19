Aarti Badade
आचार्य चाणक्य यांच्या नीतीनुसार, नात्यांमध्ये आणि व्यवहारात मर्यादा पाळणे गरजेचे असून काही लोकांपासून योग्य अंतर ठेवावे.
Chanakya Niti People You Should Avoid
sakal
ज्यांच्याशी आपले जवळचे किंवा विश्वासाचे नाते नाही, अशा व्यक्तींवर विनाकारण हक्क दाखवणे टाळावे.
Chanakya Niti People You Should Avoid
Sakal
स्वतःच्या फायद्यासाठी जवळ येणाऱ्या लोकांकडून जास्त अपेक्षा ठेवल्यास निराशा आणि विश्वासघात सहन करावा लागू शकतो.
Chanakya Niti People You Should Avoid
Sakal
वरिष्ठ अधिकारी किंवा अधिकारपदावरील व्यक्तींशी व्यवहार करताना आदर राखावा आणि त्यांच्या मर्यादांचा भंग करू नये.
Chanakya Niti People You Should Avoid
Sakal
समजावून सांगूनही न ऐकणाऱ्या व्यक्तींना बदलण्याचा अट्टहास केल्यास स्वतःचा वेळ आणि मानसिक शांतता गमवावी लागू शकते.
Chanakya Niti People You Should Avoid
Sakal
दुसऱ्याच्या मालकीच्या वस्तू किंवा नात्यांवर स्वतःचा हक्क गाजवण्याचा प्रयत्न केल्यास वाद आणि गैरसमज निर्माण होऊ शकतात.
Chanakya Niti for Selfish People
Sakal
जिथे परस्पर आदर, विश्वास आणि आपुलकी नाही, तिथे जबरदस्तीने हक्क गाजवण्याऐवजी योग्य अंतर राखणे हिताचे ठरते.
Chanakya Niti People You Should Avoid
Sakal
Jatayu Uncle Ramayana
Sakal