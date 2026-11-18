Aarti Badade
रामायणानुसार, जटायूचे काका म्हणजे भगवान विष्णूंचे वाहन असलेले गरुडदेव होते.
Jatayu Uncle Ramayana
Sakal
जटायूचे वडील अरुण होते, जे सूर्यदेवाचे सारथी म्हणून ओळखले जातात.
Jatayu Uncle Ramayana
Sakal
अरुण आणि गरुड हे भाऊ असल्यामुळे गरुड हे जटायूचे काका होते.
EAGLE
esakal
ऋषी कश्यप आणि विनिता हे जटायूचे आजी-आजोबा मानले जातात.
Jatayu Uncle Ramayana
Sakal
संपाती हा जटायूचा मोठा भाऊ होता, ज्याने सीता लंकेत असल्याची माहिती वानरसेनेला दिली होती.
Jatayu Uncle Ramayana
Sakal
रावण सीतेचे हरण करून नेत असताना जटायूने त्याला रोखण्यासाठी शौर्याने युद्ध केले होते.
Jatayu Uncle Ramayana
Sakal
सीतेला वाचवण्याच्या प्रयत्नात रावणाने जटायूचे पंख छाटले आणि गंभीर जखमी झालेल्या जटायूने श्रीरामांच्या मांडीवर प्राण सोडले.
Jatayu Uncle Ramayana
Sakal
Ancient Tax System naneghat
Sakal