प्रत्येक वेळी तुमचं मन जिंकणारी व्यक्ती विश्वासू असतेच असं नाही; ओळखा ७ संकेत!

Anushka Tapshalkar
तुमची आवड, विचार आणि स्वप्नांशी जुळवून घेतात. त्यामुळे त्यांच्याशी लगेच आपलेपणा वाटतो. मात्र, खूप लवकर तुमच्यासारखं वागणाऱ्या व्यक्तीपासून सावध राहा.
Chanakya Niti
Sakal
तुमच्या सवयी, भीती आणि कमकुवत बाजू जाणून घेण्यासाठी प्रश्न विचारतात. तुमच्या उत्तरांचा गरजेनुसार वापर करतात.
Chanakya Niti
Sakal
तुमच्या भीती आणि मर्यादा जाणून घेतात. त्यानुसार वागून तुमचा विश्वास जिंकण्याचा प्रयत्न करतात.
Chanakya Niti
Sakal
तुमच्या अडचणी आधीच ओळखून मदतीला धावून येतात. हळूहळू तुम्ही त्यांच्यावर भावनिकदृष्ट्या अवलंबून राहू लागता.
Chanakya Niti
Sakal
ते स्वतःचे दुःख आणि वैयक्तिक अनुभव सांगून तुमचा विश्वास जिंकतात. मात्र, त्यांची भावनिक जवळीक नेहमीच प्रामाणिक असेल असं नाही.
Chanakya Niti
Sakal
आपलेपणामुळे तुम्ही त्यांच्या चुका दुर्लक्षित करता आणि चुकीच्या वागण्याचं समर्थन करू लागता. अशावेळी भावनांपेक्षा वस्तुस्थितीला महत्त्व द्या.
Chanakya Niti
Sakal
हळूहळू तुम्ही त्यांच्यावर अवलंबून राहू लागता. त्यांच्या अनुपस्थितीत अस्वस्थ वाटतं आणि निर्णयक्षमता कमी होते. अशावेळी नात्याचा पुन्हा विचार करा.
Chanakya Niti
Sakal
Chanakya Niti
Sakal