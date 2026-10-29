Chankya Niti: कोणताही प्रश्न न विचारता व्यक्तीचा खरा स्वभाव ओळखण्याचे ७ मार्ग!

Anushka Tapshalkar
एखाद्या व्यक्तीला कोणताही फायदा मिळणार नसतानाही ती इतरांशी कशी वागते, याकडे लक्ष द्या. कोणाचं लक्ष नसतानाही ती प्रामाणिक आणि मदतशील राहते का, यातून तिच्या स्वभावाची कल्पना येऊ शकते.
Chanakya Niti
Sakal
काही लोक जबाबदारी घेणं, स्पष्ट उत्तर देणं किंवा कठीण विषयांवर बोलणं वारंवार टाळतात. एखादी व्यक्ती सतत अशा गोष्टींपासून दूर पळत असेल, तर तिच्या वागण्यामागचं कारण समजून घेण्याचा प्रयत्न करा.
Chanakya Niti
Sakal
तणावाच्या परिस्थितीत एखादी व्यक्ती कशी वागते, यावरून तिच्या स्वभावातील काही पैलू समजू शकतात. संकटाच्या वेळी ती शांत राहते, जबाबदारी स्वीकारते की इतरांवर दोष ढकलते, याकडे लक्ष द्या.
Chanakya Niti
Sakal
एखादी व्यक्ती केवळ मोठ्या पदावरील लोकांशीच आदराने वागते की प्रत्येकाशी समानतेने वागते, हे निरीक्षण करा. विशेषतः स्वतःपेक्षा कमी अधिकार असलेल्या व्यक्तींशी तिचं वागणं बरंच काही सांगू शकतं.
Chanakya Niti
Sakal
मोठमोठी आश्वासनं देणं सोपं असतं; पण ती पूर्ण करणं महत्त्वाचं असतं. एखादी व्यक्ती जे बोलते, त्यानुसार कृती करते का, हे पाहिल्यास तिच्या विश्वासार्हतेचा अंदाज येऊ शकतो.
Chanakya Niti
Sakal
एखादी व्यक्ती कोणाच्या मताला महत्त्व देते, कोणाचा सल्ला गांभीर्याने घेते आणि कोणाच्या नाराजीची काळजी करते, याकडे लक्ष द्या. यातून तिच्यावर कोणाचा प्रभाव आहे, याची कल्पना येऊ शकते.
Chanakya Niti
Sakal
एखाद्या व्यक्तीच्या एका कृतीवरून तिच्याबद्दल अंतिम निष्कर्ष काढू नका. तिचं वागणं वेगवेगळ्या परिस्थितींमध्ये कसं असतं, हे पाहा. वारंवार दिसणाऱ्या कृती आणि सवयींमधून तिच्या स्वभावाचा अधिक स्पष्ट अंदाज येऊ शकतो.
Chanakya Niti
Sakal
Chanakya Niti
Sakal