Chanakya Niti: विषारी लोकांपासून शत्रुत्व न वाढवता कसं दूर व्हावं? चाणक्य नीतीतील ७ महत्त्वाचे धडे!

Anushka Tapshalkar
प्रत्येक वेळी समोरच्या व्यक्तीला आपली चूक समजावून सांगण्याची गरज नसते. वाद घालण्याऐवजी संवाद कमी करा आणि स्वतःच्या मानसिक शांततेला प्राधान्य द्या.
Chanakya Niti
Sakal
एखाद्या व्यक्तीपासून दूर जायचं असेल, तर तिच्याशी असलेला संवाद हळूहळू कमी करा. प्रत्येक वेळी उपलब्ध राहणं टाळा आणि वैयक्तिक गोष्टी शेअर करणं मर्यादित करा.
Chanakya Niti
Sakal
तुम्हाला एखाद्याच्या वागण्यामागचा हेतू समजला असेल, तर लगेच त्याचा जाब विचारण्याची गरज नाही. शांत राहा, परिस्थिती समजून घ्या आणि भावनेच्या भरात प्रतिक्रिया देणं टाळा.
Chanakya Niti
Sakal
तुमच्या योजना, कमकुवत बाजू आणि खासगी गोष्टी प्रत्येकासोबत शेअर करू नका. स्वतःचं स्वतंत्र आयुष्य घडवा आणि विश्वासू लोकांसोबतचे संबंध अधिक दृढ करा.
Chanakya Niti
Sakal
काही लोक तुमच्या प्रत्येक उत्तरातून नवा वाद निर्माण करू शकतात. अशा वेळी स्वतःला वारंवार योग्य सिद्ध करण्याऐवजी स्पष्ट मर्यादा ठेवा. प्रत्येक नात्याला मोठा निरोप देण्याची गरज नसते.
Chanakya Niti
Sakal
एखाद्या व्यक्तीपासून दूर जाताना तिचा अपमान करणं, बदनामी करणं किंवा सूड घेणं टाळा. शक्य असेल तिथे नम्रपणे वागा आणि स्वतःच्या मर्यादा कायम ठेवा.
Chanakya Niti
Sakal
प्रत्येक संघर्ष जिंकणं आवश्यक नसतं. काही नात्यांपासून दूर जाणं हाच योग्य निर्णय असतो. दुसऱ्यांना धडा शिकवण्यापेक्षा स्वतःच्या प्रगतीवर, आनंदावर आणि मानसिक शांततेवर लक्ष केंद्रित करा.
Chanakya Niti
Sakal
Chanakya Niti
ESakal