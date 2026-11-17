Aarti Badade
आचार्य चाणक्य यांच्या मते, काही व्यक्तींशी शत्रुत्व घेणे धोकादायक ठरू शकते, त्यामुळे त्यांच्याशी वागताना नेहमी सावध राहावे.
Chanakya Niti
Sakal
तुमची गुपिते जाणणारी व्यक्ती आणि शस्त्र बाळगणारी व्यक्ती यांच्याशी विनाकारण वैर घेऊ नये.
Chanakya Niti
Sakal
मूर्ख व्यक्तीला योग्य-अयोग्याची जाणीव नसल्याने ती रागाच्या भरात कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलू शकते.
Chanakya Niti
ESakal
सत्ता आणि अधिकार असलेल्या व्यक्तीचा राग ओढवून घेतल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागू शकतात.
Chanakya Niti
Sakal
वैद्याकडे आरोग्याची जबाबदारी, तर श्रीमंत व्यक्तीकडे आर्थिक ताकद असल्याने या दोघांशी वैर टाळावे.
Chanakya Niti
esakal
कवी आपल्या लेखणीतून प्रतिमेला धक्का पोहोचवू शकतो, तर स्वयंपाकी अन्नाशी संबंधित जबाबदारी सांभाळत असल्याने त्याच्याशी विश्वासाचे नाते ठेवावे.
Chanakya Niti
ESakal
कोणी केलेला अपमान मनात साठवण्याऐवजी त्यातून प्रेरणा घेऊन स्वतःला यशस्वी बनवा, हीच चाणक्य नीतीची महत्त्वाची शिकवण आहे.
Chanakya Niti
esakal
Jatayu Story in Ramayana Lord Rama
Sakal