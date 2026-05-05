Chanakya Niti: यश हवंय? चाणक्य सांगतात ‘या’ 3 घातक सवयींपासून दूर रहा

चाणक्य नीति काय सांगते?

आचार्य Chanakya यांच्या मते, माणसाच्या सवयीच त्याच्या यश-अपयशाचं मूळ ठरतात.

‘विषा’सारख्या सवयी कोणत्या?

चाणक्य नीति सांगते की काही वाईट सवयी आयुष्य हळूहळू नष्ट करतात — जणू विषासारख्या!

आळस (आलस्य)

आळशी व्यक्ती आजचं काम उद्यावर ढकलते. त्यामुळे ना वर्तमान राहतो, ना भविष्य उज्वल बनतं.

वेळेचं महत्त्व ओळखा

यश फक्त त्यांनाच मिळतं जे वेळेचा योग्य उपयोग करतात आणि सतत मेहनत करतात.

राग (क्रोध)

राग हा आत्मघातकी विष आहे. रागात घेतलेले निर्णय नातेसंबंध आणि करिअर दोन्ही बिघडवतात.

लालच (लोभ)

लालच कधीच संपत नाही. तो माणसाला चुकीच्या मार्गावर नेतो आणि मानसिक अशांतता वाढवतो.

यशाचा खरा मंत्र

आळस, राग आणि लालच दूर ठेवा — शांतता, संयम आणि मेहनत स्वीकारा, यश आपोआप मिळेल!

