करिअर असो वा व्यवसाय; निर्णय घेण्याआधी चाणक्यांचा 'हा' नियम लक्षात ठेवा!

Anushka Tapshalkar

चाणक्यांचे निर्णय घेण्याचे सूत्र

चाणक्य नीतीत निर्णय घेताना घाई न करता विचारपूर्वक पाऊल उचलण्याचा सल्ला दिला आहे. आणि म्हणूनच कोणतेही काम करण्यापूर्वी स्वत:ला काही महत्त्वाचे प्रश्न विचारणं गरजेचं आहे, असं चाणक्य सांगतात.

Chanakya Niti

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पहिला प्रश्न: ‘मी हे का करत आहे?’

आपण कोणतेही काम का करतोय, हे आधी स्पष्ट असणे महत्त्वाचे आहे. उद्देश समजला की निर्णय घेताना योग्य दिशा मिळते.

Chanakya Niti

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दुसरा प्रश्न: ‘याचे परिणाम काय असतील?’

प्रत्येक निर्णयाचे काही ना काही परिणाम होतात. संभाव्य फायदे, नुकसान आणि जोखीम आधीच विचारात घेतल्यास चुकीचे निर्णय टाळता येतात.

Chanakya Niti

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तिसरा प्रश्न: ‘मी यात यशस्वी होईन का?’

याचा अर्थ फक्त स्वतःवर विश्वास ठेवणे नाही. आपल्याकडे आवश्यक ज्ञान, कौशल्य, साधने आणि सातत्य आहे का, याचे प्रामाणिक मूल्यमापन करणे महत्त्वाचे आहे.

Chanakya Niti

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घाईने निर्णय घेऊ नका

आजच्या वेगवान जीवनात लगेच निर्णय घेण्याचा दबाव असतो. मात्र, चाणक्यांचा संदेश सांगतो की थोडा विचार करून घेतलेला निर्णय अधिक परिणामकारक ठरू शकतो.

Chanakya Niti

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व्यवसायापासून करिअरपर्यंत उपयोगी

नवीन व्यवसाय सुरू करणे, करिअर बदलणे, शिक्षणाची दिशा ठरवणे किंवा आर्थिक निर्णय घेणे— प्रत्येक ठिकाणी हे तीन प्रश्न उपयोगी पडू शकतात.

Chanakya Niti

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चाणक्यांच्या विचारांचा व्यापक अर्थ

चाणक्यांच्या शिकवणीत रणनीती, शिस्तबद्ध नियोजन आणि दूरगामी परिणामांचा विचार यांना महत्त्व दिले आहे. त्यांच्या विचारांचा संबंध अर्थशास्त्र आणि चाणक्य नीतीशी जोडला जातो.

Chanakya Niti

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आजचा मोठा धडा काय?

पुढचे कोणतेही मोठे पाऊल उचलण्यापूर्वी स्वतःला हे प्रश्न विचारा, कारण योग्य प्रश्न विचारणे हीच योग्य निर्णयाची पहिली पायरी आहे.

Chanakya Niti

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Chanakya Niti: यश हवंय? चाणक्य सांगतात ‘या’ 3 घातक सवयींपासून दूर रहा

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