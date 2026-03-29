चाणक्यांनी सांगितलेले ‘हे’ दोष ठरतात अपयशाचे कारण; आजच सुधारा

Aarti Badade
अनेकदा प्रचंड मेहनत आणि क्षमता असूनही यश मिळत नाही; आचार्य चाणक्यांच्या मते, बाह्य शक्तींऐवजी आपल्या आतील दोषच प्रगतीत अडथळा ठरतात.
Sakal
आचार्य चाणक्य सांगतात की, संपत्ती आणि यश आळशी माणसाकडे कधीच टिकत नाही; कामे उद्यावर ढकलण्याची सवय तुम्हाला यशापासून दूर नेते.
"मी अपयशी झालो तर लोक काय म्हणतील?" ही भीती सक्षम व्यक्तींनाही मागे खेचते; एकदा कार्य सुरू केल्यावर भीती बाळगून थांबू नका.
केवळ सक्षम असणे पुरेसे नाही, तर आपल्या ऊर्जेचा वापर योग्य दिशेने करणे गरजेचे आहे; नियोजनाशिवाय केलेली मेहनत अनेकदा वाया जाते.
तुमच्या सभोवतालचे लोक जर नकारात्मक असतील, तर तुमच्या क्षमतांचा उपयोग होत नाही; नेहमी प्रगतीसाठी प्रेरणा देणाऱ्या लोकांच्या सानिध्यात राहा.
जेव्हा तुम्ही स्वतःवर विश्वास ठेवता, तेव्हाच जग तुमच्यावर विश्वास ठेवते; स्वतःची क्षमता ओळखून मनातून भीती पूर्णपणे काढून टाका.
जेव्हा तुम्ही जिंकण्यासाठी मानसिक तयारी करता, तेव्हा तुम्हाला कोणीही थांबवू शकत नाही; आळस आणि भीतीचा त्याग हाच यशाचा खरा मंत्र आहे.
