घरात ‘या’ दिशेला धावणाऱ्या 7 घोड्यांचा फोटो लावा अन् आकर्षित करा पैसा व यश

Aarti Badade

प्रगती आणि शक्तीचे प्रतीक

वास्तुशास्त्रानुसार धावणारे ७ घोडे हे यश, प्रगती, धैर्य आणि अदम्य शक्तीचे प्रतीक मानले जातात.

running horses vastu direction

७ या अंकाचे खास महत्त्व

इंद्रधनुष्याचे ७ रंग आणि ७ सप्तर्षींप्रमाणेच वास्तूत ७ हा अंक शुभ मानला जातो, जो सौर ऊर्जेचे प्रतिनिधित्व करतो.

running horses vastu direction

Sakal

पूर्व दिशा : करिअर आणि आदर

जर तुम्हाला नोकरीत प्रगती आणि समाजात मान-सन्मान हवा असेल, तर हा फोटो घराच्या पूर्व दिशेकडील भिंतीवर लावावा.

running horses vastu direction

Sakal

दक्षिण आणि उत्तर दिशेचे फायदे

व्यावसायिक ओळखीसाठी दक्षिण दिशा, तर आर्थिक समृद्धी आणि उत्पन्नाच्या नवीन स्रोतांसाठी उत्तर दिशेला फोटो लावणे शुभ ठरते.

running horses vastu direction

Sakal

फोटोची दिशा घराच्या आत असावी

धावणाऱ्या घोड्यांचे तोंड नेहमी घराच्या आतल्या बाजूला असावे; दरवाजाकडे तोंड असल्यास घरातील लक्ष्मी बाहेर जाण्याची शक्यता असते.

running horses vastu direction

Sakal

आनंदी आणि उत्साही चेहरे

फोटोमधील घोडे आक्रमक किंवा घाबरलेले नसावेत; त्यांचे चेहरे आनंदी, उत्साही आणि लगाम नसलेले (मुक्त) असावेत.

running horses vastu direction

Sakal

अपूर्ण चित्र लावणे टाळा

फोटोमध्ये घोड्यांचे पाय कापलेले नसावेत. उगवता सूर्य किंवा मोकळ्या मैदानात धावणारे पूर्ण घोडे वास्तूसाठी अत्यंत सकारात्मक मानले जातात.

running horses vastu direction

Sakal

