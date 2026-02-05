संसार का बिघडतो? पुरुषांच्या ‘या’ 5 चुकांवर चाणक्यांनी आधीच दिला होता इशारा

Aarti Badade
महान कूटनीतीज्ञ आचार्य चाणक्य यांनी मानवी जीवनातील संघर्ष आणि सुखी संसारासाठी अत्यंत मोलाचे सल्ले दिले आहेत.
Chanakya Niti for Happy Marriage
Sakal
ज्या घरात पत्नीचा अपमान केला जातो त्या घरात सुख, समृद्धी आणि शांती कधीच टिकत नाही असे चाणक्य सांगतात.
Chanakya Niti for Happy Marriage
Sakal
परस्त्रीकडे आकर्षित होणारा पुरुष केवळ स्वतःचे चारित्र्यच नाही तर आपल्या संपूर्ण कुटुंबाचा नाश ओढवून घेतो.
Chanakya Niti for Happy Marriage
Sakal
पत्नी ही केवळ जबाबदारी नसून आयुष्याची सर्वात मोठी भागीदार असल्याने तिचे मत दुर्लक्षित केल्यास घराचा पाया कमकुवत होतो.
Chanakya Niti for Happy Marriage
Sakal
आपल्या पत्नीला सुरक्षित आणि सन्माननीय वातावरण देऊ न शकणारा पुरुष संसारात लवकर अपयशी ठरतो.
Chanakya Niti for Happy Marriage
Sakal
विनाकारण खर्च करणारा आणि पैशांचे नियोजन न करणारा पुरुष संसाराची आर्थिक मुळे स्वतःच कमकुवत करतो.
Chanakya Niti for Happy Marriage
Sakal
ज्या पुरुषाकडे संयम आणि नैतिक मूल्ये नसतात त्याच्या घरात सतत वादाचे वातावरण निर्माण होऊन संसार उद्ध्वस्त होतो.
Chanakya Niti for Happy Marriage
Sakal
पत्नीच्या भावनांचा आणि तिच्या कष्टाचा सन्मान न करणारा पती कुटुंबाला एकत्र बांधून ठेवण्यात अपयशी ठरतो.
Chanakya Niti for Happy Marriage
Sakal
पुरुषाचे उत्तम चारित्र्य आणि आपल्या कर्तव्याप्रती असलेली निष्ठा हेच एका आदर्श आणि यशस्वी संसाराचे गुपित आहे.
Chanakya Niti for Happy Marriage
Sakal
परस्परांचा आदर, आर्थिक शिस्त आणि संयम या त्रिसूत्रीचा वापर केल्यास कोणताही संसार नंदनवन होऊ शकतो.
Chanakya Niti for Happy Marriage
Sakal
Safest airline in the world
Sakal