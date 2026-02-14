पुरुषांनो सावधान! चाणक्यांचे ‘हे’ 3 धडे नाही समजले तर आयुष्यभर पश्चात्ताप

Aarti Badade

यशाचा मूळ मंत्र

आचार्य चाणक्य यांच्या मते, जीवनात सुख आणि शांती मिळवण्यासाठी काही गोष्टी वेळेवर समजून घेणे आवश्यक आहे, अन्यथा आयुष्य अपयशाने भरून जाते.

Life lessons from Chanakya for men

|

Sakal

स्त्रियांचा सन्मान

जो पुरुष महिलांच्या भावनांची कदर करत नाही आणि त्यांचा आदर करत नाही, त्याचे नातेसंबंध कधीच टिकत नाहीत.

Life lessons from Chanakya for men

|

Sakal

स्वभाव

घरामध्ये सुख-समृद्धी हवी असेल, तर स्त्रियांचा सन्मान करणे अनिवार्य आहे.

Life lessons from Chanakya for men

|

Sakal

आर्थिक नियोजन आणि पैशाचा वापर

पैसा हा केवळ चैनीसाठी नसून संकटाच्या काळातील मोठा आधार आहे. जो माणूस पैशाचे महत्त्व समजत नाही आणि अविचाराने खर्च करतो, तो आयुष्यभर गरिबी आणि दुःखात राहतो.

Life lessons from Chanakya for men

|

Sakal

वेळेचे महत्त्व

वेळ ही सर्वात मोठी संपत्ती आहे. जो पुरुष आळसात वेळ वाया घालवतो, तो कधीही आपल्या ध्येयापर्यंत पोहोचू शकत नाही. गेलेली वेळ कधीच परत येत नाही, हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.

Life lessons from Chanakya for men

|

Sakal

पश्चात्ताप टाळण्यासाठी...

स्त्री, पैसा आणि वेळ या तीन गोष्टींचा समतोल जो पुरुष राखू शकत नाही, त्याला कितीही मेहनत केली तरी जीवनात कधीच पूर्ण समाधान किंवा शांती लाभत नाही.

Life lessons from Chanakya for men

|

Sakal

चाणक्य नीतीचा सारांश

जर तुम्हाला यशस्वी आणि आनंदी व्हायचे असेल, तर नात्यांमध्ये आदर, पैशांमध्ये बचत आणि कामामध्ये वक्तशीरपणा आणणे हाच सुखी जीवनाचा खरा मार्ग आहे.

Life lessons from Chanakya for men

|

Sakal

डायबिटीज असलेले उपवास करू शकतात का? शुगर लेव्हलबद्दल जाणून घ्या

Low blood sugar symptoms Diabetes and Fasting

|

Sakal

येथे क्लिक करा