डायबिटीज असलेले उपवास करू शकतात का? शुगर लेव्हलबद्दल जाणून घ्या

साखर कमी होणे म्हणजे काय?

रक्तातील साखरेची पातळी जर ७० mg/dL पेक्षा खाली गेली, तर त्याला 'हायपोग्लायसीमिया' म्हणतात. हे आरोग्यासाठी अत्यंत गंभीर लक्षण आहे.

रात्रीचे जेवण वगळणे ठरेल घातक

अनेक लोक रात्रीचे जेवण करत नाहीत. यामुळे शरीराला पुरेसे कार्बोहायड्रेट्स मिळत नाहीत आणि सकाळी रक्तातील साखर अचानक कमी होते.

यकृताच्या (Liver) तक्रारी

यकृत शरीरात ग्लुकोज साठवण्याचे काम करते. जर यकृत नीट कार्य करत नसेल, तर उपवास करताना किंवा सकाळी साखर कमी होण्याची शक्यता असते.

रिकाम्या पोटी व्यायाम टाळा

सकाळी उठल्यावर काहीही न खाता जड व्यायाम केल्याने साखरेची पातळी वेगाने खाली येते, ज्यामुळे भोवळ येण्याचा किंवा चक्कर येण्याचा धोका असतो.

उपवासाबाबत खबरदारी

मधुमेह असलेल्या रुग्णांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय कडक उपवास करू नये. यामुळे हायपोग्लायसीमिया होऊन प्रकृती गंभीर होऊ शकते.

औषधांचा डोस स्वतः बदलू नका

मधुमेहाच्या औषधांचा किंवा इन्सुलिनचा डोस स्वतःच्या मनाने कमी-जास्त करणे धोकादायक आहे. औषधांच्या असंतुलनामुळे साखर खालावू शकते.

आहाराचे नियम पाळा

साखर नियंत्रित ठेवण्यासाठी पांढरा भात, मैदा आणि गोड पदार्थ टाळावेत. त्याऐवजी कडधान्ये, हिरव्या भाज्या आणि फायबरयुक्त फळांचा समावेश करावा.

'लो शुगर'ची लक्षणे कशी ओळखावी?

अचानक घाम येणे, थरथरणे, चक्कर येणे, खूप भूक लागणे किंवा चिडचिड होणे ही साखर कमी झाल्याची प्राथमिक लक्षणे आहेत.

तातडीचा उपाय

जर साखर कमी झाल्याचे जाणवले, तर त्वरित अर्धा ग्लास फळांचा रस किंवा ग्लुकोजचे पाणी प्यावे आणि डॉक्टरांशी संपर्क साधावा.

जीवनशैलीत करा बदल

नियमित ३०-४५ मिनिटे व्यायाम, पुरेशी झोप, तणावमुक्ती आणि भरपूर पाणी पिणे यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी स्थिर राहण्यास मदत होते.

