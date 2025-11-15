चांगल्या लोकांचीच फसवणूक! चाणक्य नीती सांगते; स्वार्थी लोकांची ओळख अशी करा

Aarti Badade
चाणक्य नीतीमध्ये मानवी स्वभाव आणि व्यवहार याबद्दल उपयुक्त शिकवण आहे. अनेकदा काही लोक आपल्या चांगुलपणाचा गैरफायदा घेतात आणि आपल्याला फसवू शकतात.
जे लोक फक्त त्यांच्या कामासाठी तुम्हाला संपर्क करतात, पण तुमचं काही काम असेल तर दूर राहतात—ते केवळ स्वार्थासाठी तुमच्याजवळ आलेले असतात.
नेहमी तुमच्याकडून मदत मागणारे, पण कधीही तुमचा आदर न करणारे लोक खरे मित्र नसतात. ते तुमच्या वेळेची किंमत करत नाहीत.
समोर गोड बोलून मागे बदनामी करणारे लोक सर्वात धोकादायक असतात. चाणक्य म्हणतात, अशा लोकांपासून जितके दूर राहाल, तितके चांगले.
तुम्ही यशस्वी झालात की ज्यांना चिडचिड होते किंवा तुलना करून तुम्हाला कमी दाखवतात, ते तुमचे खरे समर्थक नसतात.
वारंवार आश्वासन देऊनही ते कधीही पाळत नाहीत. चाणक्य नीती सांगते, ज्यांचा शब्द पक्का नाही, त्यांच्यावर विश्वास ठेवू नका.
जे लोक तुमच्या भावना, वेळ, पैसा किंवा मेहनतीचे शोषण करतात, ते स्वार्थी असतात. अशा लोकांपासून त्वरित अंतर ठेवणे (मर्यादा ओलांडू न देणे) नेहमीच योग्य आहे.
