सांगलीचा अभिमान! जत शहरातील हा 'किल्ला’ सांगतो मराठा साम्राज्याची गौरवकथा!

Aarti Badade

सांगलीतील ऐतिहासिक खजिना

सांगली जिल्ह्यामध्ये एक भव्य किल्ला लपलेला आहे, ज्याचा इतिहास थेट छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळाशी जोडलेला आहे. हा किल्ला म्हणजे जत शहराच्या जवळ असलेला रामगड किल्ला.

मराठा साम्राज्याचा वारसा

रामगड किल्ला जुन्या मराठा राज्यातील संरक्षणात्मक किल्ल्यांपैकी एक महत्त्वाचा किल्ला मानला जातो. त्याचे बांधकाम अत्यंत मजबूत दगडी रचनेत केलेले आहे.

स्थापत्य आणि लष्करी रचना

किल्ल्याच्या प्रवेशद्वारावर जुन्या काळातील लष्करी रचना आजही दिसते. येथील बुरूज आणि तोफा त्या काळातील लढाईची साक्ष देतात.

धार्मिक महत्त्व

रामगड किल्ल्याच्या आत राम मंदिर आणि हनुमान मंदिर असल्याने या ठिकाणाला धार्मिक ओळख प्राप्त झाली आहे. अनेक भक्त वर्षभर येथे दर्शनासाठी येतात.

विहंगम दृश्य

पर्यटकांसाठी रामगड किल्ला हे एक खास आकर्षण आहे. किल्ल्याच्या माथ्यावरून जत शहराचे विहंगम दृश्य दिसते आणि सूर्यास्ताच्या वेळी येथील नजारा मोहक असतो.

जतन आणि संवर्धन

आज हा किल्ला थोडा भग्नावस्थेत असला तरी, स्थानिक प्रशासन आणि ग्रामस्थांनी त्याचे संवर्धन (Conservation) सुरू केले आहे. पर्यटन विकासासाठी काही सुविधा उभारल्या जात आहेत.

आसपासची ठिकाणं

जत शहराजवळच असलेले भवानी मंदिर, श्री दत्त मंदिर आणि सिद्धेश्वर तलाव ही ठिकाणं देखील पर्यटकांमध्ये लोकप्रिय आहेत, जी जतच्या सांस्कृतिक वारशाची ओळख करून देतात.

