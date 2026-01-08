Chanakya Niti : नोकरी सुरक्षित ठेवायची आहे? ऑफिसमध्ये आजपासून बदला ‘हे’ वागणं!

Aarti Badade
आचार्य चाणक्य म्हणतात की, ऑफिसमधील यश केवळ मेहनतीवर नाही, तर तुम्ही कधी बोलता आणि कधी शांत राहता यावर अवलंबून असते.
कामाच्या ठिकाणी प्रमाणापेक्षा जास्त बोलल्याने तुमचे महत्त्व कमी होते; मोजके आणि प्रभावी बोलणे हाच आदराचा मार्ग आहे.
तुम्ही ज्या संस्थेत काम करता, तिथे नेहमी आदराने बोला. संस्थेचे नुकसान होईल किंवा प्रतिमेला धक्का लागेल असे बोलणे टाळावे.
प्रत्येक वादात सहभागी होणे किंवा प्रत्येक मुद्द्यावर मत मांडणे शहाणपणाचे नसते; काही वेळा शांत राहून परिस्थिती हाताळणे फायद्याचे ठरते.
चाणक्य नीतीनुसार, एखाद्या व्यक्तीची ओळख त्याच्या शब्दांपेक्षा त्याच्या कृती आणि वर्तनावरून होते; तुमचे काम शब्दांपेक्षा जास्त बोलू द्या.
वरिष्ठांशी किंवा निर्णय घेणाऱ्या पदावरील व्यक्तींशी बोलताना आवाजाची पट्टी आणि भाषेची मर्यादा पाळणे प्रगतीसाठी आवश्यक आहे.
मौन पाळणे हे अनेक संकटांतून वाचवू शकते. योग्य वेळ आल्यावरच आपले विचार मांडल्यास त्याला अधिक वजन प्राप्त होते.
थोडक्यात सांगायचे तर, योग्य वेळी बोलायला आणि योग्य वेळी गप्प राहायला शिकणे हीच कॉर्पोरेट जगात यशाची मोठी शिडी आहे.
