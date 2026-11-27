Aarti Badade
लग्नानंतर पती-पत्नीमध्ये मतभेद होणे स्वाभाविक आहे. मात्र, छोट्या-छोट्या कारणांवरून वारंवार वाद होत असतील, तर नात्यातील तणाव कमी करण्यासाठी काही गोष्टी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.
Chanakya Niti
Sakal
चाणक्यनीतीतील एका श्लोकात ज्या घरात पती-पत्नीमध्ये कलह नसतो, तिथे सुख-समृद्धी नांदते, असे सांगितले आहे. त्यामुळे प्रत्येक वेळी आपलेच म्हणणे योग्य ठरवण्याचा हट्ट न धरता जोडीदाराचे मतही समजून घ्या.
Chanakya Niti Husband Wife Relationship
वाद सुरू झाल्यावर लगेच प्रत्युत्तर देण्याऐवजी काही वेळ शांत राहा. रागात बोललेले कठोर शब्द नात्यात दुरावा निर्माण करू शकतात, त्यामुळे बोलण्यापूर्वी विचार करणे महत्त्वाचे आहे.
Chanakya Niti Husband Wife Relationship
Sakal
चाणक्यनीतीतील विचारानुसार, शांततेसारखे दुसरे तप नाही आणि समाधानासारखे दुसरे सुख नाही. प्रत्येक गोष्ट आपल्या मनासारखी व्हावी, असा आग्रह न धरता परिस्थिती समजून घेण्याचा प्रयत्न करा.
Chanakya Niti Husband Wife Relationship
Sakal
नात्यात प्रेमाइतकाच परस्पर आदरही महत्त्वाचा असतो. जोडीदाराला कमी लेखणे, सतत टोमणे मारणे किंवा इतरांशी तुलना करणे टाळा.
Chanakya Niti Husband Wife Relationship
Sakal
एकमेकांचे म्हणणे शांतपणे ऐका, जुन्या चुका वारंवार उकरून काढू नका आणि महत्त्वाचे निर्णय रागाच्या भरात घेऊ नका. एकमेकांना वेळ देणे आणि भावना समजून घेणे नात्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते.
Chanakya Niti Husband Wife Relationship
Sakal
मतभेद होणे सामान्य असले, तरी संवाद, विश्वास आणि समजूतदारपणामुळे नाते अधिक मजबूत होऊ शकते. मात्र, सतत अपमान, धमकी, मानसिक त्रास किंवा हिंसाचार होत असल्यास स्वतःची सुरक्षितता आणि सन्मान यांना प्राधान्य द्या.
Chanakya Niti Husband Wife Relationship
Sakal
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Sakal