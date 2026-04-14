'या' जागी कधीच बोलू नका! मान-सन्मान टिकवण्यासाठी चाणक्यांनी दिलेत महत्त्वाचे सल्ले

Aarti Badade
थोर विचारवंत आचार्य चाणक्य यांनी मानवी जीवनात यश मिळवण्यासाठी आणि समाजात मान-सन्मान टिकवण्यासाठी काही अत्यंत महत्त्वाची गुपिते सांगितली आहेत.
Sakal
चाणक्यांच्या मते, जेव्हा दोन व्यक्तींचे भांडण सुरू असते, तेव्हा तिथे स्वतःचे मत मांडू नका; अशा ठिकाणी शांत राहणेच तुमच्या फायद्याचे असते.
sakal
दुसऱ्यांच्या भांडणात विनाकारण हस्तक्षेप केल्यास तुम्ही स्वतः संकटात येऊ शकता आणि लोक तुमचा अनादर करण्याची शक्यता वाढते.
Sakal
जर एखाद्या ठिकाणी तुमचे कौतुक केले जात असेल, तर तिथे स्वतःबद्दल अधिक बोलण्यापेक्षा नम्रपणे शांत राहणे अधिक प्रभावी ठरते.
Sakal
तुमच्या कौतुकाच्या वेळी तुम्ही स्वतःच्या यशाबद्दल अधिक बढाया मारू लागलात, तर लोक तुमचा सन्मान करण्याऐवजी तुमचा अपमान करू शकतात.
Sakal
जर एखाद्या महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा सुरू असेल आणि तुम्हाला त्याबद्दल माहिती नसेल, तर तिथे न बोलणेच शहाणपणाचे ठरते.
sakal
जिथे लोक दुसऱ्याबद्दल वाईट बोलत असतील किंवा निंदा करत असतील, अशा जागी मौन पाळल्यास तुमची प्रतिमा समाजात उजळ राहते.
Sakal
Sakal