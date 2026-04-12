साताऱ्यातलं आंबेडकरांचे घर! याच वाड्यात गेलंय बाबासाहेबांचं बालपण

Aarti Badade
सातारा ही छत्रपतींची ऐतिहासिक नगरी म्हणून ओळखली जाते.
Babasaheb Ambedkar childhood Satara home
sakal
बाबासाहेब आंबेडकर यांचे प्राथमिक शिक्षण याच शहरात झाले.
Babasaheb Ambedkar childhood Satara home
Sakal
त्यांचे वडील रामजी मालोजी सकपाळ हे नोकरीसाठी साताऱ्यात आले होते.
Babasaheb Ambedkar childhood Satara home
Sakal
साताऱ्यातील सदर बाजार परिसरात त्यांचे कुटुंब राहत होते.
Babasaheb Ambedkar childhood Satara home
Sakal
हा वाडा ब्रिटिश काळातील बांधकामाचा एक सुंदर नमुना आहे.
Babasaheb Ambedkar childhood Satara home
Sakal
आज या घराला ‘आमणे वाडा’ म्हणून ओळखले जाते.
Babasaheb Ambedkar childhood Satara home
sakal
इथेच बाबासाहेबांनी लहानपण घालवले आणि खेळले.
Babasaheb Ambedkar childhood Satara home
Sakal
आई भीमाई, भावंडे आणि कुटुंबासोबतचे क्षण इथेच गेले.
Babasaheb Ambedkar childhood Satara home
Sakal
याच घरातून बाबासाहेब शाळेला जात असत.
Babasaheb Ambedkar childhood Satara home
Sakal
आजही हा वाडा बाबासाहेबांच्या आठवणी जपून उभा आहे.
Babasaheb Ambedkar childhood Satara home
Sakal
Sakal