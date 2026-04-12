साताऱ्यातलं आंबेडकरांचे घर! याच वाड्यात गेलंय बाबासाहेबांचं बालपण

Aarti Badade

ऐतिहासिक सातारा

सातारा ही छत्रपतींची ऐतिहासिक नगरी म्हणून ओळखली जाते.

बाबासाहेबांचे बालपण

बाबासाहेब आंबेडकर यांचे प्राथमिक शिक्षण याच शहरात झाले.

वडिलांची नोकरी

त्यांचे वडील रामजी मालोजी सकपाळ हे नोकरीसाठी साताऱ्यात आले होते.

सदर बाजारातील वास्तव्य

साताऱ्यातील सदर बाजार परिसरात त्यांचे कुटुंब राहत होते.

ब्रिटिशकालीन वाडा

हा वाडा ब्रिटिश काळातील बांधकामाचा एक सुंदर नमुना आहे.

आमणे वाडा

आज या घराला ‘आमणे वाडा’ म्हणून ओळखले जाते.

बालपणीच्या आठवणी

इथेच बाबासाहेबांनी लहानपण घालवले आणि खेळले.

कुटुंबासोबत वेळ

आई भीमाई, भावंडे आणि कुटुंबासोबतचे क्षण इथेच गेले.

शाळेची सुरुवात

याच घरातून बाबासाहेब शाळेला जात असत.

इतिहासाची साक्ष

आजही हा वाडा बाबासाहेबांच्या आठवणी जपून उभा आहे.

