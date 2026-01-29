बोलत नाही म्हणून दुर्लक्ष करू नका! शांत लोकांबद्दल चाणक्य नीतीचं धक्कादायक सत्य

Aarti Badade

आचार्य चाणक्य

आचार्य चाणक्यांच्या मते, जास्त बोलणारी व्यक्ती ताकदवान असते हा समज पूर्णपणे चुकीचा आहे. खरा धोका नेहमी शांत राहणाऱ्या आणि विचारपूर्वक वागणाऱ्या व्यक्तीकडून असतो.

Power of silence Chanakya Niti

|

Sakal

शांतता हे प्रभावी शस्त्र

जी व्यक्ती कमी बोलते, तिची निरीक्षण शक्ती अफाट असते. ती तुमच्या सवयी, वागणूक आणि कमकुवत बाजू शांतपणे टिपून ठेवते, जे तिला इतरांपेक्षा पुढे नेते.

Power of silence Chanakya Niti

|

Sakal

योजना लपवण्याची कला

शांत व्यक्ती आपले प्लॅन्स कधीच ओरडून सांगत नाही. ती आपले विचार मनात गुपित ठेवते आणि योग्य वेळ येताच थेट कृती करून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का देते.

Power of silence Chanakya Niti

|

Sakal

कमी लेखण्याची चूक करू नका

अनेकदा लोक शांत व्यक्तीला कमजोर किंवा अज्ञानी समजून कमी लेखतात. पण चाणक्य म्हणतात, हीच चूक पुढे जाऊन विरोधकांसाठी सर्वात घातक ठरते.

Power of silence Chanakya Niti

|

Sakal

भावनांवर पूर्ण नियंत्रण

जास्त बोलणारी व्यक्ती रागाच्या किंवा भावनेच्या भरात आपल्या खाजगी गोष्टी बोलून जाते. मात्र, शांत व्यक्ती भावनांवर नियंत्रण ठेवून विचारपूर्वकच पाऊल उचलते.

Power of silence Chanakya Niti

|

Sakal

योग्य वेळेची प्रतीक्षा

शांत व्यक्ती कधीच घाईत प्रतिक्रिया देत नाही. परिस्थिती पूर्णपणे आपल्या बाजूने वळवण्याची आणि योग्य संधी मिळण्याची ती संयमाने वाट पाहते.

Power of silence Chanakya Niti

|

Sakal

शब्दांपेक्षा कृतीवर विश्वास

बुद्धिमान व्यक्ती शब्दांनी भांडण्यापेक्षा आपल्या यशाने उत्तर देते. शांत व्यक्ती विनाकारण वाद घालत नाही, तर निकालातून स्वतःची ताकद सिद्ध करते.

Power of silence Chanakya Niti

|

Sakal

इतरांची कमजोरी ओळखणे

शांत व्यक्ती सर्व काही माहीत असूनही शांत राहते. तुमची माहिती हीच तिची रणनीतिक शक्ती (Strategic Advantage) असते, ज्याचा वापर ती वेळ आल्यावर करते.

Power of silence Chanakya Niti

|

Sakal

संयमाचा महास्फोट

"शांत व्यक्ती किती सहन करू शकते याची मर्यादा कोणालाच ठाऊक नसते. पण जेव्हा ही मर्यादा ओलांडली जाते, तेव्हा तिचा प्रतिसाद कोणाच्याही कल्पनेपलीकडचा असतो.

Power of silence Chanakya Niti

|

Sakal

GK : चित्ता जगातील सर्वात वेगवान प्राणी, पण तो किती वेळ धावू शकतो?

Fastest animal cheetah top speed

|

Sakal

येथे क्लिक करा