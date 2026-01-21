GK : चित्ता जगातील सर्वात वेगवान प्राणी, पण तो किती वेळ धावू शकतो?

जगातील सर्वात वेगवान प्राणी

चित्ता हा पृथ्वीवरील सर्वात वेगवान धावणारा प्राणी आहे हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे, पण त्याच्या या वेगाची एक मर्यादा आहे.

Fastest animal cheetah top speed

काय आहे चित्त्याचा 'टॉप स्पीड'?

चित्ता ताशी ११० ते १२० किलोमीटर या अवाढव्य वेगाने धावू शकतो. मात्र, हा वेग तो जास्त वेळ टिकवून ठेवू शकत नाही.

फक्त २० ते ३० सेकंदांचा खेळ!

धक्कादायक बाब म्हणजे, चित्ता आपल्या सर्वोच्च वेगाने केवळ २० ते ३० सेकंद इतकाच वेळ धावू शकतो.

शरीर पडते गरम (Overheating)

जेव्हा चित्ता पूर्ण वेगाने धावतो, तेव्हा त्याच्या शरीराचे तापमान अवघ्या काही सेकंदात प्रचंड वाढते. शरीर अतिगरम झाल्यामुळे त्याला धावणे थांबवावे लागते.

ऊर्जेचा प्रचंड वापर

चित्त्याचे स्नायू अतिशय जलद गतीने ऊर्जा (Energy) जाळतात. यामुळे त्याचा स्टॅमिना लवकर संपतो आणि तो थकतो.

तो 'स्प्रिंटर' आहे, 'मॅरेथॉन' धावपटू नाही

चित्ता हा लांब पल्ल्याचा धावपटू नसून एक 'स्प्रिंटर' आहे. तो १०० मीटर शर्यतीप्रमाणे फक्त कमी अंतरासाठी आपला वेग वापरतो.

शिकार करण्याची खास पद्धत

शिकार करताना चित्ता सुरुवातीला हळूच पाठलाग करतो आणि शेवटच्या १०० ते २०० मीटर अंतरात विजेच्या वेगाने झडप घालून शिकार पकडतो.

किती अंतर पार करतो?

आपल्या सर्वोच्च वेगाने धावताना चित्ता जास्तीत जास्त ४०० ते ५०० मीटर पर्यंतचे अंतर पार करू शकतो. त्यानंतर त्याला विश्रांतीची गरज असते.

