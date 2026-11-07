चाणक्य नीती! नातं शेवटपर्यंत टिकवण्यासाठी 5 गोष्टी लक्षात ठेवा!

Aarti Badade

प्रेमात स्वतःला हरवू नका

चाणक्यांच्या मते, प्रेमात पडताना स्वतःची ओळख, स्वाभिमान आणि ध्येय कधीही विसरू नका.

chanaky niti

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Sakal

विश्वास ठेवा

कोणतेही नातं टिकवण्यासाठी विश्वास महत्त्वाचा असतो, त्यामुळे एकमेकांशी प्रामाणिक राहा.

chanaky niti

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Sakal

एकमेकांचा आदर करा

नात्यात प्रेमासोबत एकमेकांच्या भावना, विचार आणि निर्णयांचा आदर करणेही गरजेचे आहे.

chanaky niti

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Sakal

संशयाला थारा देऊ नका

विनाकारण संशय घेतल्याने नात्यात दुरावा निर्माण होतो, त्यामुळे एकमेकांवर विश्वास ठेवा.

chanaky niti

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Sakal

संवाद कायम ठेवा

मनातल्या गोष्टी न बोलता ठेवल्याने गैरसमज वाढतात, त्यामुळे प्रत्येक विषयावर मोकळेपणाने बोला.

Chanakya Niti

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ESakal

स्वाभिमान जपा

प्रेमाच्या नात्यात स्वतःचा सन्मान गमावू नका आणि कोणत्याही परिस्थितीत अपमान सहन करू नका.

Chanakya Niti

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ESakal

प्रेमासोबत समजूतदारपणा ठेवा

नातं शेवटपर्यंत टिकवायचं असेल तर प्रेम, विश्वास, आदर आणि समजूतदारपणा यांची साथ कधीही सोडू नका.

chanaky niti

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Sakal

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Diwali during Shivaji Maharaj era

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