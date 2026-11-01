कपटी लोकांच्या बद्दल चाणक्य काय सांगतात?

Aarti Badade
आचार्य चाणक्य यांच्या नीतीनुसार, कपटी आणि स्वार्थी लोकांना ओळखून त्यांच्यापासून सावध राहणे गरजेचे आहे.
कपटी लोक समोर गोड बोलतात आणि स्तुती करतात; मात्र मनात दुसऱ्याचे नुकसान करण्याचा विचार ठेवतात.
Chanakya Niti
ESakal
एखाद्या व्यक्तीचे खरे स्वभाववैशिष्ट्य तिच्या बोलण्यापेक्षा कृतीतून अधिक स्पष्ट होते.
Chanakya Niti
ESakal
काही लोक स्वतःचा फायदा करून घेण्यासाठी मैत्रीचे नाटक करतात आणि स्वार्थ पूर्ण होताच साथ सोडतात.
chanakya
Sakal
कपटी व्यक्ती समोरून मित्र असल्याचे दाखवते; मात्र पाठीमागे तुमची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न करू शकते.
chanakya
Sakal
चाणक्य नीतीनुसार, समोरून विरोध करणाऱ्या व्यक्तीपेक्षा मित्र असल्याचे भासवून फसवणारी व्यक्ती अधिक धोकादायक ठरू शकते.
chanakya
अशा व्यक्तींवर आंधळा विश्वास ठेवण्याऐवजी त्यांच्या वागण्याकडे लक्ष द्या आणि विचारपूर्वक संबंध ठेवा.
Shani Gochar 2027
Sakal