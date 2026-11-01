2027 मध्ये ‘या’ राशींवर साडेसातीचे संकट; शनी गोचराचा मोठा परिणाम!

Aarti Badade
३ जून २०२७ रोजी शनी मीन राशीतून मेष राशीत प्रवेश करणार असून, ज्योतिषशास्त्रानुसार यामुळे साडेसातीचे गणित बदलणार आहे.
Shani Gochar 2027
Sakal
शनीच्या गोचरानंतर कुंभ राशीची साडेसाती संपेल, तर वृषभ राशीवर साडेसातीचा पहिला टप्पा सुरू होईल.
Shani Gochar 2027
Sakal
मेष राशीच्या व्यक्तींनी आर्थिक व्यवहार आणि गुंतवणुकीचे निर्णय घाईघाईने न घेता प्रत्येक बाबीचा विचार करावा.
Shani Gochar 2027
Sakal
वृषभ राशीच्या व्यक्तींनी कुटुंबातील सदस्यांशी समन्वय राखावा आणि छोट्या कारणांवरून होणारे वाद टाळावेत.
Shani Gochar 2027
Sakal
कुंभ राशीच्या व्यक्तींनी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यापूर्वी संपूर्ण माहिती घ्यावी आणि आरोग्याकडेही लक्ष द्यावे.
Shani Gochar 2027
Sakal
मीन राशीच्या व्यक्तींनी कौटुंबिक आणि नातेसंबंधांतील मतभेद शांतपणे सोडवून जबाबदाऱ्या नियोजनपूर्वक पार पाडाव्यात.
Shani Gochar 2027
Sakal
ज्योतिषीय मान्यतेनुसार, या काळात आर्थिक नियोजन, संयम, शिस्त आणि विचारपूर्वक निर्णय घेणे महत्त्वाचे ठरू शकते.
Shani Gochar 2027
Sakal
animals that hold grudges