चाणक्यांनी सांगितली मूर्खपणाची ५ लक्षणे; तुम्हीही 'या' सवयींचे गुलाम तर नाही ना?

Yashwant Kshirsagar
आपल्या आजुबाजुला अशी अनेक माणसे असतात जी स्वत:ला खूप हुशार समजत असतात पण चाणक्य सांगतात, मूर्खपणा फार काळ लपत नाही. आज आपण त्यांच्या नीतीतून मुर्खांची ५ प्रमुख लक्षणे जाणून घेऊ.
Life Lessons From Chanakya
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मूर्खपणा म्हणजे अशिक्षित असणे नव्हे. ते मानसिकतेतून येतो. चुका करणे सामान्य आहे, पण चुकांचे समर्थन करणे हेच खरे मूर्खपणा आहे असं चाणक्य सांगतात. चला तर मग या मुर्खांच्या लक्षणांबद्दल जाणून घेऊया.
Life Lessons From Chanakya
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मूर्ख व्यक्ती विचार न करता बोलते. शब्द बाणासारखे असतात, एकदा सोडले की परत येत नाहीत. नातेसंबंध बिघडतात, विश्वास नष्ट होतो.
Life Lessons From Chanakya
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असे लोक इतरांना सल्ला देतात, पण स्वतः काही बदल करत नाहीत. "मला सर्व माहित आहे" म्हणून शिकणे थांबवतात आणि मागे पडतात.
Life Lessons From Chanakya
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राग स्पष्ट विचार हिरावून घेतो. रागात घेतलेले निर्णय नातेसंबंध, संधी आणि करिअर नष्ट करतात.
Life Lessons From Chanakya
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सर्वात धोकादायक! अहंकारी व्यक्ती चूक मान्य करत नाही, माफी मागत नाही आणि सर्व गोष्टींवर वाद घालते. शेवटी एकटी पडते.
Life Lessons From Chanakya
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शहाणी व्यक्ती मोजके, विचारपूर्वक बोलते. मूर्ख आवश्यकता नसतानाही प्रत्येक विषयावर बोलतो.
Life Lessons From Chanakya
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शिकणे थांबले की प्रगती थांबते. सल्ला ऐकणे आणि त्यावर अमल करणे हेच शहाणपण.
Life Lessons From Chanakya
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ज्ञानी व्यक्ती रागाला येऊ देतात, पण रागाच्या भरात निर्णय कधीच घेत नाहीत.
Life Lessons From Chanakya
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सर्वात मोठा मूर्खपणा म्हणजे स्वतःला मूर्ख समजणे नाही. चुका ओळखा, त्यातून शिका. खरा शत्रू बाहेर नव्हे, तर आत आहे. चुका ओळखणारी व्यक्तीच आयुष्याची खरी मालक बनते!.
Life Lessons From Chanakya
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