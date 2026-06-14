पृथ्वीवरचा स्वर्ग अनुभवायचा आहे? मान्सूनमध्ये नक्की करा भारतातील 'या' फेमस ५ रोड ट्रिप्स

Yashwant Kshirsagar
पावसाळ्याच्या आगमनासोबतच निसर्ग नव्याने बहरून येतो. आजूबाजूला पसरलेली दाट हिरवळ, पर्वतांवरून तरंगणारे ढग आणि वाटेत लागणारे धबधबे या प्रवासाला खरोखरच खास बनवतात.
Best Monsoon Road Trips in India
esakal
जर तुम्ही पावसाळी सहलीचे नियोजन करत असाल, तर 'रोड ट्रिप' हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. भारतात रोड ट्रिपसाठी अनेक सुंदर मार्ग आहेत, ज्यामुळे पावसाळ्यातील प्रवास एखाद्या नंदनवनासारखा वाटतो.
Best Monsoon Road Trips in India
esakal
मात्र, प्रवासाला निघण्यापूर्वी हवामान आणि रस्त्यांची स्थिती नक्की तपासा. कारण यामुळे तुमच्या रोड ट्रिपच्या आनंदावर विरजण पडणार नाही.
Best Monsoon Road Trips in India
esakal
पावसाळ्यात मुंबई ते गोवा हा प्रवास अत्यंत सुंदर असतो. पश्चिम घाटातील डोंगररांगा, धबधबे आणि सर्वत्र पसरलेली हिरवळ या प्रवासाला अविस्मरणीय बनवतात.
Best Monsoon Road Trips in India
esakal
जर तुम्हाला धावपळीच्या जीवनापासून दूर काही काळ शांततेत घालवायचा असेल, तर बेंगळुरू ते कुर्ग ही रोड ट्रिप एक उत्तम पर्याय आहे. वाटेतील कॉफीचे मळे, धुक्याने वेढलेले डोंगर आणि ताजी हवा मनाला प्रसन्न करतात.
Best Monsoon Road Trips in India
esakal
मेघालयातील हा मार्ग पावसाळ्यात खूप लोकप्रिय आहे. येथून प्रवास करताना आपण जणू ढगांतून जात आहोत, असा भास होतो. वाटेत तुम्हाला अनेक सुंदर धबधबे आणि निसर्गसौंदर्य पाहायला मिळेल.
Best Monsoon Road Trips in India
esakal
पुणे आणि रायगड जिल्ह्याला जोडणारा ताम्हिणी घाट पावसाळ्यात हिरवागार होतो. तुम्हाला अनेक सुंदर धबधबे आणि तसेच दाट धुके तर अधूनमधून कोसळणारा रिमझिम पाऊस अद्भुत आनंद देतो.
Best Monsoon Road Trips in India
esakal
साहसी पर्यटकांच्या आवडीचा 'मनाली ते लेह' हा प्रवास एक अद्भुत अनुभव देऊ शकतो. उंच पर्वत आणि बदलणारी निसर्गदृश्ये या प्रवासाला खरोखरच खास बनवतात.
Best Monsoon Road Trips in India
esakal
हवामानाची पूर्वमाहिती न घेता किंवा वाहनाची तपासणी न करता प्रवासाला निघाल्यास अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे, प्रवासाला निघण्यापूर्वी वाहनाची स्थिती आणि हवामानाचा अंदाज नक्की तपासा.
Best Monsoon Road Trips in India
esakal
पावसाळ्यातील भारतातील हे रोड ट्रिप मार्ग निसर्गाचा जवळून अनुभव घेण्याची उत्तम संधी देतात. थोडी तयारी आणि खबरदारी बाळगल्यास, हा प्रवास तुमच्या आयुष्यातील सर्वोत्तम प्रवास ठरू शकतो.
Best Monsoon Road Trips in India
esakal
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