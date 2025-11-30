Chanakya Niti : चाणक्यांचा इशारा! या 5 स्वभावाच्या लोकांशी मैत्री केली तर जीवनभर पश्चात्ताप कराल!

Aarti Badade
चुकीच्या लोकांशी (Wrong People) मैत्री किंवा जवळिक ठेवल्यास तुमचे नुकसान (Loss), प्रतिष्ठा आणि आर्थिक तोटा होऊ शकतो.
Chanakya Niti
Sakal
खोटे बोलणाऱ्यांवर (Liars) विश्वास ठेवता येत नाही; त्यांच्यामुळे तुमची प्रतिमा (Image) बिघडू शकते.
Chanakya Niti
Sakal
आळशी आणि मेहनत (Hard Work) टाळणाऱ्या लोकांशी मैत्री केल्यास तुमची प्रगती (Progress) थांबू शकते.
Chanakya Niti
Sakal
स्वार्थी (Selfish) लोक फक्त स्वतःचा फायदा पाहतात; ते कधीही विश्वासघात (Betray) करू शकतात.
Chanakya Niti
Sakal
रागीट (Angry) आणि संतापी लोक नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) देतात आणि संबंधांमध्ये तणाव निर्माण करतात.
Chanakya Niti
Sakal
वाईट सवयी (Bad Habits) आणि व्यसन असलेले मित्र तुमचे आर्थिक आणि मानसिक शांतता (Mental Peace) धोक्यात आणतात.
Chanakya Niti
Sakal
आत्मविश्वास (Self-Confidence) ठेवा, वेळेची किंमत ओळखा आणि राग, लोभ यावर नियंत्रण ठेवा—हेच यशाचे गुपित (Secret of Success) आहे.
Chanakya Niti
Sakal
Chanakya Niti for Selfish People
Sakal