Chanakya Niti : यशाचं 'हे' एक गुपित बदलेल तुमचं नशीब!

Aarti Badade

स्वभाव आणि यशाचा संबंध

व्यक्तीचा स्वभाव आणि बोलण्याची शैली तिच्या प्रगतीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावते; कमी बोलणारे लोक अनेकदा आयुष्यात जास्त यशस्वी होतात.

ध्येयावर अधिक लक्ष केंद्रित करणे

कमी बोलणाऱ्या व्यक्तींचे आपल्या कामावर अधिक लक्ष असते, ज्यामुळे त्या इतरांच्या तुलनेत वेगाने प्रगती करतात.

मोजकं पण अर्थपूर्ण बोलणे

शांत लोकांचे बोलणे मोजके आणि विचारपूर्वक केलेले असते, त्यामुळे समाजात त्यांच्या शब्दांना अधिक गांभीर्याने घेतले जाते.

चुका टाळणे आणि योग्य निर्णय

जास्त बोलताना अनेकदा शब्दांच्या चुका होतात, मात्र शांत स्वभावाचे लोक विचार करून उत्तर देत असल्याने त्यांच्या हातून चुका कमी होतात.

वादांपासून दूर राहणे

कमी बोलण्याच्या सवयीमुळे अनावश्यक वादात पडण्याचे टाळता येते, परिणामी त्यांचे नातेसंबंध अधिक काळ टिकतात आणि चांगले राहतात.

आपल्या योजना गुप्त ठेवा

चाणक्यांच्या मते, यशस्वी व्यक्ती आपली गुपिते आणि भविष्यातील योजना सर्वांना सांगत नाही; कमी बोलल्याने फसवणुकीचा धोकाही कमी होतो.

शब्दांना मिळतो मान-सन्मान

प्रत्येक ठिकाणी बोलण्यापेक्षा योग्य वेळी शांत राहणे हाच मोठा शहाणपणा असून, अशा लोकांच्या प्रभावी बोलण्याला लोक जास्त महत्त्व देतात.

