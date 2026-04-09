उन्हाळ्यात थंड, हिवाळ्यात उष्ण! मादीला इंप्रेस करण्यासाठी 'हा' पक्षी असं बांधतो घरटे

Aarti Badade

निसर्गाचा अद्भुत इंजिनिअर

बाया पक्षी (सुगरण) आपल्या चोचीने गवताच्या काड्या वापरून असे घरटे विणतो, ज्यासमोर आधुनिक इंजिनिअरिंगचे तंत्रज्ञानही फिके पडते.

|

sakal

घरटे की नैसर्गिक एअर कंडिशनर?

या घरट्याची रचना अशी असते की उन्हाळ्यात आत गारवा जाणवतो आणि कडाक्याच्या हिवाळ्यात घरटे आतून उबदार राहते.

|

Sakal

वादळातही पाय घट्ट रोवून उभे!

मुसळधार पाऊस किंवा वेगाने वाहणारे वादळही या विणलेल्या घरट्याचे नुकसान करू शकत नाही; इतकी घट्ट आणि मजबूत याची रचना असते.

|

Sakal

अपार्टमेंटप्रमाणे स्वतंत्र खोल्या

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, या घरट्यात अंडी ठेवण्यासाठी खोल कप्पा आणि नरासाठी बसण्यासाठी वेगळी 'गॅलरी' किंवा जागा असते.

|

Sakal

सुरक्षेसाठी 'बोगदा' प्रवेशद्वार

शिकारी प्राण्यांपासून वाचण्यासाठी घरट्याला खालच्या बाजूने एक लांब आणि अरुंद बोगदा असतो, जिथून साप किंवा मोठे पक्षी आत शिरू शकत नाहीत.

|

Sakal

चिखलाचा लेप आणि स्थिरता

घरटे वाऱ्यात जास्त डोलू नये म्हणून बाया पक्षी आतून चिखलाचा लेप लावतो, ज्यामुळे घरट्याला वजन प्राप्त होते आणि तापमानही स्थिर राहते.

|

Sakal

हजारो फेऱ्या आणि कष्टातून निर्मिती

एक घरटे पूर्ण करण्यासाठी नर बाया पक्षी हजारो वेळा उड्डाण करून काड्या गोळा करतो; ज्याचे घरटे सर्वात सुंदर, त्यालाच मादी जोडीदार म्हणून निवडते.

|

Sakal

