उन्हाळ्यात थंड, हिवाळ्यात उष्ण! मादीला इंप्रेस करण्यासाठी 'हा' पक्षी असं बांधतो घरटे

Aarti Badade
बाया पक्षी (सुगरण) आपल्या चोचीने गवताच्या काड्या वापरून असे घरटे विणतो, ज्यासमोर आधुनिक इंजिनिअरिंगचे तंत्रज्ञानही फिके पडते.
Sugran pakshi gharte
sakal
या घरट्याची रचना अशी असते की उन्हाळ्यात आत गारवा जाणवतो आणि कडाक्याच्या हिवाळ्यात घरटे आतून उबदार राहते.
Sugran pakshi gharte
Sakal
मुसळधार पाऊस किंवा वेगाने वाहणारे वादळही या विणलेल्या घरट्याचे नुकसान करू शकत नाही; इतकी घट्ट आणि मजबूत याची रचना असते.
Sugran pakshi gharte
Sakal
आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, या घरट्यात अंडी ठेवण्यासाठी खोल कप्पा आणि नरासाठी बसण्यासाठी वेगळी 'गॅलरी' किंवा जागा असते.
Sugran pakshi gharte
Sakal
शिकारी प्राण्यांपासून वाचण्यासाठी घरट्याला खालच्या बाजूने एक लांब आणि अरुंद बोगदा असतो, जिथून साप किंवा मोठे पक्षी आत शिरू शकत नाहीत.
Sugran pakshi gharte
Sakal
घरटे वाऱ्यात जास्त डोलू नये म्हणून बाया पक्षी आतून चिखलाचा लेप लावतो, ज्यामुळे घरट्याला वजन प्राप्त होते आणि तापमानही स्थिर राहते.
Sugran pakshi gharte
Sakal
एक घरटे पूर्ण करण्यासाठी नर बाया पक्षी हजारो वेळा उड्डाण करून काड्या गोळा करतो; ज्याचे घरटे सर्वात सुंदर, त्यालाच मादी जोडीदार म्हणून निवडते.
Sugran pakshi gharte
Sakal
