चाणक्य नीतीनुसार 'या' चुका तुम्हाला कधीच यशस्वी होऊ देणार नाहीत

Aarti Badade

चाणक्य नीतीचा महत्त्वाचा सल्ला

आयुष्यात यश, सन्मान आणि प्रगती हवी असेल, तर काही वाईट सवयी वेळेत सोडणं आवश्यक असल्याचं चाणक्य सांगतात.

chanaky niti

|

Sakal

अहंकार ठरतो अपयशाचं कारण

अति अहंकार माणसाला योग्य निर्णय घेण्यापासून दूर नेतो. नम्रता आणि संयम हेच यशाचं खरं रहस्य आहे.

chanaky niti

|

Sakal

शॉर्टकटचा मोह टाळा

मेहनत न करता यश मिळवण्याचा प्रयत्न अनेकदा अपयशाकडे नेतो. सातत्यपूर्ण परिश्रमच दीर्घकालीन यश मिळवून देतात.

chanaky niti

|

Sakal

लोभ आणि दुसऱ्यांच्या संपत्तीचा मोह

इतरांच्या संपत्तीची इच्छा बाळगल्याने माणूस आळशी, असमाधानी आणि चुकीच्या मार्गावर जाऊ शकतो.

chanaky niti

|

Sakal

मेहनतीपासून पळ काढू नका

स्वतः मेहनत करण्याऐवजी इतरांवर अवलंबून राहणारी व्यक्ती प्रगतीच्या अनेक संधी गमावते.

chanaky niti

|

Sakal

चारित्र्याची जपणूक करा

इतरांचा अनादर करणे किंवा चुकीच्या नजरेने पाहणे केवळ प्रतिष्ठेलाच नाही, तर नातेसंबंधांनाही मोठं नुकसान पोहोचवू शकतं.

chanaky niti

|

Sakal

वाईट सवयींचा परिणाम

अहंकार, लोभ, आळस आणि चुकीची वागणूक यामुळे समाजातील मान-सन्मान कमी होतो आणि आयुष्यात अडचणी वाढू शकतात.

chanaky niti

|

Sakal

चाणक्यांचा संदेश

यशस्वी आणि सन्माननीय जीवन जगायचं असेल, तर चांगले संस्कार, प्रामाणिकपणा, मेहनत आणि नम्रता या गुणांचा स्वीकार करा. हाच खऱ्या प्रगतीचा मार्ग आहे.

chanaky niti

|

Sakal

डायलिसिसची वेळ का येते? जाणून घ्या 'ही' कारणं!

dialysis kidney failure

|

Sakal

येथे क्लिक करा