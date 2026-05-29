चाणक्य नीतीचा इशारा! झोपेतून ‘या’ 3 व्यक्तींना उठवल्यास घरात येऊ शकते नकारात्मकता

Aarti Badade
आचार्य चाणक्यांनी त्यांच्या नीतीशास्त्रामध्ये मानवी स्वभाव आणि दैनंदिन जीवनाशी संबंधित काही अशा गोष्टी सांगितल्या आहेत, ज्याकडे दुर्लक्ष केल्यास मोठे नुकसान होऊ शकते.
पहिली व्यक्ती म्हणजे लहान मूल; झोपलेल्या लहान मुलाला विनाकारण उठवल्यास त्यांच्या शारीरिक-मानसिक विकासावर परिणाम होतो आणि मूल चिडचिड करू लागते.
दुसरी व्यक्ती म्हणजे मूर्ख माणूस; अविचारी व्यक्तीची अचानक झोप मोडल्यास तो संतापाने चुकीची प्रतिक्रिया देऊ शकतो किंवा घरात विनाकारण मोठे वाद निर्माण करू शकतो.
तिसरी व्यक्ती म्हणजे अधिकारपदावरील माणूस; राजा किंवा मोठ्या अधिकाऱ्याला अचानक उठवल्यास त्याचा मूड बिघडू शकतो आणि तो रागाच्या भरात चुकीचे किंवा कठोर निर्णय घेऊ शकतो.
व्यक्तींशिवाय झोपलेला वाघ किंवा रानडुक्कर यांसारख्या हिंस्र प्राण्यांना उठवणे अत्यंत धोकादायक असते, कारण जागे होताच ते जीवावर बेतू शकणारे आक्रमण करू शकतात.
चाणक्य नीतीमधील या गोष्टींचा मुख्य उद्देश अंधश्रद्धा पसरवणे नसून, समोरच्या व्यक्तीच्या मानसिक स्थितीचा, आरोग्याचा आणि वेळेचा आदर राखणे हा आहे.
घरात वाद आणि तणाव टाळण्यासाठी चाणक्यांनी सांगितलेल्या या साध्या पण अत्यंत महत्त्वाच्या नियमांचे पालन केल्यास मानवी नातेसंबंध अधिक दृढ होतात.
