चाणक्य नीतीचा इशारा! झोपेतून ‘या’ 3 व्यक्तींना उठवल्यास घरात येऊ शकते नकारात्मकता

Aarti Badade

आचार्य चाणक्य

आचार्य चाणक्यांनी त्यांच्या नीतीशास्त्रामध्ये मानवी स्वभाव आणि दैनंदिन जीवनाशी संबंधित काही अशा गोष्टी सांगितल्या आहेत, ज्याकडे दुर्लक्ष केल्यास मोठे नुकसान होऊ शकते.

Chanakya Niti should not wake up a sleeping

|

Sakal

लहान मुलाला विनाकारण उठवणे टाळावे

पहिली व्यक्ती म्हणजे लहान मूल; झोपलेल्या लहान मुलाला विनाकारण उठवल्यास त्यांच्या शारीरिक-मानसिक विकासावर परिणाम होतो आणि मूल चिडचिड करू लागते.

Chanakya Niti should not wake up a sleeping

|

Sakal

मूर्ख किंवा अविचारी व्यक्तीला

दुसरी व्यक्ती म्हणजे मूर्ख माणूस; अविचारी व्यक्तीची अचानक झोप मोडल्यास तो संतापाने चुकीची प्रतिक्रिया देऊ शकतो किंवा घरात विनाकारण मोठे वाद निर्माण करू शकतो.

Chanakya Niti should not wake up a sleeping

|

Sakal

उच्च पदस्थ किंवा राजासमान

तिसरी व्यक्ती म्हणजे अधिकारपदावरील माणूस; राजा किंवा मोठ्या अधिकाऱ्याला अचानक उठवल्यास त्याचा मूड बिघडू शकतो आणि तो रागाच्या भरात चुकीचे किंवा कठोर निर्णय घेऊ शकतो.

Chanakya Niti should not wake up a sleeping

|

Sakal

झोपलेल्या हिंस्र प्राण्यांबाबतही

व्यक्तींशिवाय झोपलेला वाघ किंवा रानडुक्कर यांसारख्या हिंस्र प्राण्यांना उठवणे अत्यंत धोकादायक असते, कारण जागे होताच ते जीवावर बेतू शकणारे आक्रमण करू शकतात.

Chanakya Niti should not wake up a sleeping

|

sakal

मानसिक स्थितीचा आणि वेळेचा आदर

चाणक्य नीतीमधील या गोष्टींचा मुख्य उद्देश अंधश्रद्धा पसरवणे नसून, समोरच्या व्यक्तीच्या मानसिक स्थितीचा, आरोग्याचा आणि वेळेचा आदर राखणे हा आहे.

Chanakya Niti should not wake up a sleeping

|

Sakal

संयम आणि योग्य वर्तन

घरात वाद आणि तणाव टाळण्यासाठी चाणक्यांनी सांगितलेल्या या साध्या पण अत्यंत महत्त्वाच्या नियमांचे पालन केल्यास मानवी नातेसंबंध अधिक दृढ होतात.

Chanakya Niti should not wake up a sleeping

|

Sakal

पोटावरचा फॅट 20 दिवसात होईल कमी नाश्त्यात खा 'हे' फळ!

Reduce Belly Fat in 20 Days with Papaya.

|

Sakal

येथे क्लिक करा