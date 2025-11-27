दुपारची झोप शरीरासाठी घातक? चाणक्यांचा इशारा धक्कादायक!

Aarti Badade
चाणक्य नीतीनुसार, दुपारच्या वेळी झोप (Daytime Sleep) घेणे हानिकारक मानले जाते. निरोगी शरीरासाठी सात ते आठ तासांची झोप रात्रीची असावी.
चाणक्यांच्या मते, जे लोक दिवसा झोप घेतात, त्यांचा अकाली मृत्यू (Premature Death) होतो. कारण झोपेत असताना श्वास लांबला जातो आणि शरीरावर विपरीत परिणाम होतो.
दिवसा झोपणाऱ्या लोकांमध्ये जीवनात काही साध्य करण्याची इच्छा राहत नाही. त्यामुळे ते आळशी (Lazy) बनतात आणि ध्येयांपासून दूर जातात.
अशा लोकांची शारीरिक ताकद आणि चपळता (Agility) दिवसेंदिवस कमी होत जाते. यामुळे दैनंदिन कामांवर नकारात्मक परिणाम होतो.
दुपारी झोपल्याने हृदयाची धडधड (Heartbeat) अनियमित होते, ज्यामुळे हृदयविकाराचा झटका (Heart Attack) येण्याचा धोका वाढतो.
ज्योतिषशास्त्रानुसार (Astrology) देखील दुपारच्या झोपेमुळे आर्थिक स्थिती (Financial Condition) बिघडते आणि नकारात्मकता वाढते.
रात्री झोपण्याऐवजी दुपारी झोपल्यास आयुष्यात संकटे आणि समस्या (Problems) उद्भवू शकतात, असे आचार्य चाणक्य यांनी आपल्या नीतीत नमूद केले आहे.
