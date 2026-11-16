जास्त बडबड करणाऱ्या लोकांबद्दल काय सांगतात चाणक्य?

Aarti Badade
आचार्य चाणक्य यांच्या शिकवणीनुसार, विनाकारण सतत बोलणाऱ्या लोकांपासून सावध राहणे आणि विचारपूर्वक संवाद साधणे महत्त्वाचे आहे.
Chanakya Niti
Sakal
चाणक्य नीतीतील पारंपरिक विचारांनुसार, कमी ज्ञान असणारी व्यक्ती अनेकदा विचार न करता बोलते, तर ज्ञानी व्यक्ती मोजके आणि योग्य शब्द वापरते.
Secrets of Success Chanakya Niti
Sakal
सतत बोलण्याच्या सवयीमुळे काही लोक नकळत स्वतःची किंवा इतरांची महत्त्वाची गुपिते उघड करू शकतात.
Chanakya Niti
sakal
अतिबोलण्यामुळे व्यक्ती अनेकदा स्वतःसाठी अडचणी निर्माण करते आणि बोललेल्या शब्दांमुळे संकटात सापडू शकते.
Chanakya Niti
Sakal
विनाकारण सतत बोलणाऱ्या व्यक्तीच्या शब्दांचे महत्त्व कमी होऊ शकते आणि इतर लोक तिचे बोलणे गांभीर्याने घेणे टाळतात.
Secrets of Success Chanakya Niti
Sakal
वायफळ गप्पांमध्ये वेळ आणि ऊर्जा खर्च करण्याऐवजी शांतपणे विचार करून बोलल्यास कामावर अधिक लक्ष केंद्रित करता येते.
Chanakya Niti should not wake up a sleeping
Sakal
इतरांचे ऐकून न घेणाऱ्या आणि सतत बडबड करणाऱ्या व्यक्तींशी मैत्री करताना सावध राहा, तसेच आपली गुपिते कोणाशी शेअर करायची याचा विचार करा.
Chanakya Niti should not wake up a sleeping
Sakal
Tamhini Ghat to Sinhagad Fort
Sakal