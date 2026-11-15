ताम्हिणी घाट ते सिंहगड किल्ला! किती आहे अंतर? जाणून घ्या प्रवासाचे 3 मार्ग

Aarti Badade

ताम्हिणी घाट ते सिंहगड किल्ला

ताम्हिणी घाटापासून पुण्याजवळील ऐतिहासिक सिंहगड किल्ल्यापर्यंत रस्त्याने अंदाजे ७२ किलोमीटर अंतर आहे.

Tamhini Ghat

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esakal

किती वेळ लागतो प्रवासासाठी?

मुख्य मार्गाने वाहनातून प्रवास केल्यास साधारण १ तास ५५ मिनिटे लागू शकतात; मात्र वाहतुकीनुसार वेळ बदलू शकतो.

Tamhini Ghat to Sinhagad Fort

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esakal

NH 753F मार्गे मुख्य रस्ता

मुळशी आणि पिरंगुट मार्गे पुण्यातील सन सिटी परिसरातून सिंहगड रोडने किल्ल्याच्या पायथ्याशी पोहोचता येते.

Tamhini Ghat to Sinhagad Fort

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esakal

NH 48 मार्गे पर्यायी रस्ता

रामनगर आणि खेड शिवापूर-कोंढणपूर रोडमार्गे जाणारा हा पर्यायी मार्ग सुमारे ७९ किलोमीटरचा असून प्रवासाला जवळपास १ तास ५८ मिनिटे लागतात.

Tamhini Ghat to Sinhagad Fort

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esakal

टेमघर-लवासा रोडचा पर्याय

टेमघर आणि लवासा रोडमार्गे सिंहगडाकडे जाण्यासाठी अंदाजे ८२.८ किलोमीटर अंतर असून साधारण २ तास २० मिनिटे लागू शकतात.

Tamhini Ghat to Sinhagad Fort

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sakal

प्रवासाचे नियोजन कसे कराल?

तुमच्या सुरुवातीच्या ठिकाणानुसार आणि वाहतुकीनुसार योग्य मार्ग निवडा, तसेच निघण्यापूर्वी रस्त्यांची सद्यस्थिती तपासा.

Tamhini Ghat to Sinhagad Fort

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Sakal

सिंहगड भेटीसाठी तयार आहात?

ताम्हिणी घाटाची निसर्गरम्य सफर आणि सिंहगडाचा ऐतिहासिक अनुभव एकाच प्रवासात घेता येऊ शकतो.

Tamhini Ghat to Sinhagad Fort

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Sakal

रायगडाच्या पायथ्याशी वसलेलं ऐतिहासिक पाचाड गाव पाहिलंत का?

Pachad Village The Historic Village

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Sakal

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