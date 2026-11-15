ताम्हिणी घाट ते सिंहगड किल्ला! किती आहे अंतर? जाणून घ्या प्रवासाचे 3 मार्ग

Aarti Badade
ताम्हिणी घाटापासून पुण्याजवळील ऐतिहासिक सिंहगड किल्ल्यापर्यंत रस्त्याने अंदाजे ७२ किलोमीटर अंतर आहे.
Tamhini Ghat
esakal
मुख्य मार्गाने वाहनातून प्रवास केल्यास साधारण १ तास ५५ मिनिटे लागू शकतात; मात्र वाहतुकीनुसार वेळ बदलू शकतो.
Tamhini Ghat to Sinhagad Fort
esakal
मुळशी आणि पिरंगुट मार्गे पुण्यातील सन सिटी परिसरातून सिंहगड रोडने किल्ल्याच्या पायथ्याशी पोहोचता येते.
Tamhini Ghat to Sinhagad Fort
esakal
रामनगर आणि खेड शिवापूर-कोंढणपूर रोडमार्गे जाणारा हा पर्यायी मार्ग सुमारे ७९ किलोमीटरचा असून प्रवासाला जवळपास १ तास ५८ मिनिटे लागतात.
Tamhini Ghat to Sinhagad Fort
esakal
टेमघर आणि लवासा रोडमार्गे सिंहगडाकडे जाण्यासाठी अंदाजे ८२.८ किलोमीटर अंतर असून साधारण २ तास २० मिनिटे लागू शकतात.
Tamhini Ghat to Sinhagad Fort
sakal
तुमच्या सुरुवातीच्या ठिकाणानुसार आणि वाहतुकीनुसार योग्य मार्ग निवडा, तसेच निघण्यापूर्वी रस्त्यांची सद्यस्थिती तपासा.
Tamhini Ghat to Sinhagad Fort
Sakal
ताम्हिणी घाटाची निसर्गरम्य सफर आणि सिंहगडाचा ऐतिहासिक अनुभव एकाच प्रवासात घेता येऊ शकतो.
Tamhini Ghat to Sinhagad Fort
Sakal
Pachad Village The Historic Village
Sakal