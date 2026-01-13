Chanakya Niti : कधीच पराभव होणार नाही! चाणक्य सांगतात यशासाठी आवश्यक ‘हे’ 2 गुण

Aarti Badade
आर्य चाणक्य यांनी आपल्या 'चाणक्यनीती' ग्रंथात मानवी जीवनाच्या प्रगतीसाठी अत्यंत मोलाचे मार्गदर्शन केले आहे.
चाणक्य म्हणतात, एकदा अपयश आले म्हणून प्रयत्न सोडून देणारे लोक आयुष्यात कधीच मोठे नुकसान भरून काढू शकत नाहीत.
नम्रता हा असा गुण आहे जो अंगी बाणवल्यास तुम्ही जगातील कठीण प्रसंगांवरही सहज मात करू शकता.
जसे धबधबा इतरांचे मन जिंकण्यासाठी सतत खालच्या दिशेन वाहतो, तसेच काही मिळवण्यासाठी माणसाने नम्र होणे गरजेचे आहे.
विद्यार्थ्यांनी ज्ञानासाठी आणि व्यावसायिकांनी प्रगतीसाठी नेहमी नम्रता आणि गोड भाषेचा वापर करावा.
चाणक्य यांच्या मते, ज्या माणसाकडे संयम आहे, तो कोणत्याही कठीण परिस्थितीतून बाहेर पडून विजय मिळवू शकतो.
वारंवार अपयश येत असेल तर खचून न जाता थोडा संयम ठेवा आणि नव्या जोमाने पुन्हा कामाला लागा.
ज्या व्यक्तीकडे नम्रता आणि संयम हे दोन गुण आहेत, तिचा पराभव करणे जगातील कोणत्याही शक्तीला शक्य नाही.
