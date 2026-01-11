ताजमहाल बांधताना वापरलेला संगमरवर कुठून आणला होता?

Aarti Badade

जगातील सातवे आश्चर्य

भारताची शान असलेला 'ताजमहाल' हा जगातील सात आश्चर्यांपैकी एक असून तो उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथे स्थित आहे.

Secret of Taj Mahal Makrana marble

|

Sakal

प्रेमाचे प्रतीक

मुघल सम्राट शहाजहान याने आपली पत्नी मुमताज महलच्या आठवणीत ही भव्य आणि देखणी वास्तू उभारली होती.

सफेद संगमरवरी सौंदर्य

ताजमहालच्या अद्वितीय सौंदर्याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यात वापरण्यात आलेला उच्च दर्जाचा सफेद संगमरवर (White Marble).

कुठे सापडले हे संगमरवर?

अनेकांना वाटते हे दगड परदेशातून आले असावेत, पण प्रत्यक्षात हे मौल्यवान संगमरवर आपल्या भारतातीलच आहे.

राजस्थानचे 'मकराना'

ताजमहालसाठी वापरण्यात आलेले सर्व सफेद संगमरवर राजस्थानमधील मकराना या ठिकाणाहून आणण्यात आले होते.

जगप्रसिद्ध ओळख

मकरानाचा मार्बल त्याच्या नैसर्गिक सफेदीसाठी आणि टिकाऊपणासाठी जगभरात प्रसिद्ध असून त्याला जागतिक वारसा दर्जाही मिळाला आहे.

राम मंदिरातही वापर

विशेष म्हणजे, अयोध्येतील भव्य राम मंदिराच्या उभारणीतही याच मकरानाच्या दर्जेदार मार्बलचा वापर करण्यात आला आहे.

पर्यटकांचे आकर्षण

दरवर्षी लाखो पर्यटक हे ऐतिहासिक शिल्प पाहण्यासाठी येतात, जे भारतीय कारागिरी आणि राजस्थानच्या दगडांचा एक अद्भुत संगम आहे.

