शिळ्या चपातीपासून बनवा भन्नाट पिझ्झा; 5 मिनिटांत तयार

Varsha Balhe

झटपट आणि टेस्टी रेसिपी घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने बनवा भन्नाट स्नॅक.

चपाती तयार ठेवा 🫓

शिळी किंवा ताजी चपाती बेस म्हणून वापरू शकता.

सॉस

चपातीवर पिझ्झा सॉस समान पसरून घ्या.

भाज्या टाका

कांदा, टोमॅटो, कॅप्सिकम आपल्या आवडीनुसार घाला.

चीज

भरपूर चीज टाकल्याने चव आणखी वाढते, त्यामुळे चीज घाला.

शिजवा

तव्यावर किंवा ओव्हनमध्ये शिजवा चीज वितळेपर्यंत मध्यम आचेवर शिजवा.

गरमागरम सर्व्ह करा

कट करून लगेच खाल्लं तर चव दुप्पट लागते.

झटपट स्नॅक रेडी

कमी वेळात तयार होणारा परफेक्ट होममेड पिझ्झा.

