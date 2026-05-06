शिळ्या चपातीपासून बनवा भन्नाट पिझ्झा; 5 मिनिटांत तयार

Varsha Balhe
झटपट आणि टेस्टी रेसिपी घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने बनवा भन्नाट स्नॅक.
QUICK AND EASY CHAPATI PIZZA
esakal
शिळी किंवा ताजी चपाती बेस म्हणून वापरू शकता.
चपातीवर पिझ्झा सॉस समान पसरून घ्या.
कांदा, टोमॅटो, कॅप्सिकम आपल्या आवडीनुसार घाला.
भरपूर चीज टाकल्याने चव आणखी वाढते, त्यामुळे चीज घाला.
तव्यावर किंवा ओव्हनमध्ये शिजवा चीज वितळेपर्यंत मध्यम आचेवर शिजवा.
कट करून लगेच खाल्लं तर चव दुप्पट लागते.
कमी वेळात तयार होणारा परफेक्ट होममेड पिझ्झा.
