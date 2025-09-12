Charlie Kirk: चार्ली किर्क नेमके आहेत तरी कोण? ज्यांच्या हत्येने अमेरिकेत माजली खळबळ

Mayur Ratnaparkhe

‘टीपीयूएसए’ची स्थापना -

चार्ली किर्क यांनी २०१२ मध्ये वयाच्या १८ व्या वर्षी अमेरिकेतील आघाडीची रूढीवादी विद्यार्थी संघटना टर्निंग पॉइंट यूएसएची (टीपीयूएसए) स्थापना केली.

रूढीवादी मतदारांचे संघटन -

चार्ली किर्क यांच्या या संघटनेने प्रचंड मोठा विस्तार केलेला आहे आणि तरुण रूढीवादी मतदारांना एकत्रित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

ट्रम्प यांच्या निवडीसाठी योगदान –

चार्ली किर्क यांच्या या संघटनेने विशेषकरून २०२४च्या निवडणुकीत ट्रम्प यांच्या पुनर्निवडीसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले होते.

ट्रम्प यांचे खास मित्र-

किर्क ट्रम्प यांचे जवळचे मित्र आणि राजकीय सहयोगी होते. ते वारंवार व्हाईट हाऊसमध्ये हजेरी लावत असत.

नियुक्त्यांची पडताळणी -

ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळासाठी महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्त्यांची पडताळणी करण्यातही किर्क सहभागी होते.

ग्रीनलँडचा प्रवास -

डॅनिश प्रदेशाच्या अमेरिकेच्या जोडणीसाठी समर्थन मिळविण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प ज्युनियरसोबत ग्रीनलँडला प्रवास केला होता.

मीडियात कायम वावर -

किर्क हे माध्यमांमध्येही नियमित उपस्थितीत होते, त्यांच्या ज्वलंत भाषणांसाठी, सोशल मीडिया मोहिमा आणि जनरेशन झेड आणि मिलेनियल रूढीवादी लोकांमध्ये त्यांचा प्रभाव होता.

दिवसाढवळ्या हत्या -

बुधवार, ११ सप्टेंबर रोजी दिवसाढवळ्या त्यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली.

ट्रम्प यांनी व्यक्त केला शोक -

ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवरील त्यांच्या जवळच्या मित्राच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला.

Next : नेपाळचे पॉवर मॅन कुलमन घीसिंग आहेत तरी कोण?

Kulman Ghising, known as Nepal’s ‘Power Man’, gaining recognition as a possible future Prime Minister.

|

esakal

येथे पाहा