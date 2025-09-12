Charlie Kirk: चार्ली किर्क नेमके आहेत तरी कोण? ज्यांच्या हत्येने अमेरिकेत माजली खळबळ

Mayur Ratnaparkhe
चार्ली किर्क यांनी २०१२ मध्ये वयाच्या १८ व्या वर्षी अमेरिकेतील आघाडीची रूढीवादी विद्यार्थी संघटना टर्निंग पॉइंट यूएसएची (टीपीयूएसए) स्थापना केली.
चार्ली किर्क यांच्या या संघटनेने प्रचंड मोठा विस्तार केलेला आहे आणि तरुण रूढीवादी मतदारांना एकत्रित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
चार्ली किर्क यांच्या या संघटनेने विशेषकरून २०२४च्या निवडणुकीत ट्रम्प यांच्या पुनर्निवडीसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले होते.
किर्क ट्रम्प यांचे जवळचे मित्र आणि राजकीय सहयोगी होते. ते वारंवार व्हाईट हाऊसमध्ये हजेरी लावत असत.
ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळासाठी महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्त्यांची पडताळणी करण्यातही किर्क सहभागी होते.
डॅनिश प्रदेशाच्या अमेरिकेच्या जोडणीसाठी समर्थन मिळविण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प ज्युनियरसोबत ग्रीनलँडला प्रवास केला होता.
किर्क हे माध्यमांमध्येही नियमित उपस्थितीत होते, त्यांच्या ज्वलंत भाषणांसाठी, सोशल मीडिया मोहिमा आणि जनरेशन झेड आणि मिलेनियल रूढीवादी लोकांमध्ये त्यांचा प्रभाव होता.
बुधवार, ११ सप्टेंबर रोजी दिवसाढवळ्या त्यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली.
ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवरील त्यांच्या जवळच्या मित्राच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला.
