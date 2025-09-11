Kulman Ghising : नेपाळचे 'पॉवर मॅन', कुलमन घीसिंग आहेत तरी कोण? भावी पंतप्रधान म्हणून आले आहेत चर्चेत

Mayur Ratnaparkhe
२५ नोव्हेंबर १९७० रोजी नेपाळमध्ये जन्मलेल्या कुलमान घीसिंग यांचा प्रवास हा समर्पण आणि कौशल्याची प्रेरणादायी कहाणी म्हटले जाते.
सुशीला कार्की यांच्याप्रमाणेच कुलमान घिसिंग यांनीही भारतात शिक्षण घेतले.
घिसिंग यांनी जमशेदपूरमधील प्रादेशिक तंत्रज्ञान संस्थेतून विद्युत अभियांत्रिकीची पदवी प्राप्त केली.
घीसिंग १९९४ मध्ये नेपाळ विद्युत प्राधिकरणात विद्युत अभियंता म्हणून रुजू झाले.
२०१६ मध्ये, घीसिंग यांनी एनईएचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून पदभार स्वीकारला.
घीसिंग यांनी केवळ वीज कपात संपवली नाही तर पॉवर बोर्डला एक फायदेशीर संस्था बनवले.
नेपाळ सरकारने मार्चमध्ये कुलमन यांना त्यांच्या पदावरून काढले होते.
कुलमन यांच्या बडतर्फी मागे त्यांचे उर्जामंत्री दीपक खडका यांच्याशी असणारे मतभेद होते.
घीसिंग अशा वेळी नेपाळचे नेतृत्व करणार आहेत जेव्हा देश राजकीय अस्थिरतेच्या काळातून जात आहे.
Rabi Lamichhane, the emerging political leader widely discussed as Nepal’s future Prime Minister.
