Kulman Ghising : नेपाळचे 'पॉवर मॅन', कुलमन घीसिंग आहेत तरी कोण? भावी पंतप्रधान म्हणून आले आहेत चर्चेत

Mayur Ratnaparkhe

कुलमान  घीसिंग जन्म -

२५ नोव्हेंबर १९७० रोजी नेपाळमध्ये जन्मलेल्या कुलमान  घीसिंग यांचा प्रवास हा समर्पण आणि कौशल्याची प्रेरणादायी कहाणी म्हटले जाते.

Kulman Ghising

|

esakal

भारतात शिक्षण –

 सुशीला कार्की यांच्याप्रमाणेच कुलमान घिसिंग यांनीही भारतात शिक्षण घेतले.

Kulman Ghising

|

esakal

जमशेदपूर येथून पदवी -

घिसिंग यांनी जमशेदपूरमधील प्रादेशिक तंत्रज्ञान संस्थेतून विद्युत अभियांत्रिकीची पदवी प्राप्त केली.

Kulman Ghising

|

esakal

विद्यूत अभियंता -

घीसिंग १९९४ मध्ये नेपाळ विद्युत प्राधिकरणात विद्युत अभियंता म्हणून रुजू झाले.

Kulman Ghising

|

esakal

एनईएचे व्यवस्थापकीय संचालक -

२०१६ मध्ये, घीसिंग यांनी एनईएचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून पदभार स्वीकारला.

Kulman Ghising

|

esakal

पॉवर बोर्डला फायद्यात -

घीसिंग यांनी केवळ वीज कपात संपवली नाही तर पॉवर बोर्डला एक फायदेशीर संस्था बनवले.

Kulman Ghising

|

esakal

नेपाळ सरकारची कारवाई -

नेपाळ सरकारने मार्चमध्ये कुलमन यांना त्यांच्या पदावरून काढले होते.

Kulman Ghising

|

esakal

बडतर्फी मागे काय कारण? -

कुलमन यांच्या बडतर्फी मागे त्यांचे उर्जामंत्री दीपक खडका यांच्याशी असणारे मतभेद होते.

Kulman Ghising

|

esakal

नेतृत्वाची संधी -

घीसिंग अशा वेळी नेपाळचे नेतृत्व करणार आहेत जेव्हा देश राजकीय अस्थिरतेच्या काळातून जात आहे.

Kulman Ghising

|

esakal

Next : नेपाळचे भावी पंतप्रधान म्हणून सर्वाधिक चर्चेत आलेले रबी लामिछाने आहेत तरी कोण?

Rabi Lamichhane, the emerging political leader widely discussed as Nepal’s future Prime Minister.

|

esakal

येथे पाहा