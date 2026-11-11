वर्षातून फक्त एकदाच पाणी पितो 'हा' पक्षी, अफ्रिकेतून भारतात येतो अन्...

Yashwant Kshirsagar
चातक पक्षी वर्षातून फक्त एकदाच पाणी पितो. हा त्याच्या जीवनातील सर्वात खास गुण आहे.
Jacobin Cuckoo
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हा पक्षी केवळ स्वाती नक्षत्राच्या वेळीच पाणी पितो. इतर वेळी तो तहान सोसून राहतो.
Jacobin Cuckoo
esakal
पावसाळ्यात आकाशातून पडणारा पावसाचा पहिला थेंब चातक पक्षी पितो. तो थेंब त्याच्यासाठी खास असतो.
Jacobin Cuckoo
esakal
भारतात चातक पक्षी आशेचे आणि अपेक्षेचे प्रतीक मानला जातो. त्याच्या प्रतीक्षेत लोकांना प्रेरणा मिळते.
Jacobin Cuckoo
esakal
हा पक्षी सतत आकाशाकडे तोंड करून पावसाची वाट पाहत असतो. ही त्याची आशेची मुद्रा आहे.
Jacobin Cuckoo
esakal
चातक हा कोकिळ प्रजातीतील पक्षी आहे. त्याच्या आवाजात आणि रूपात एक वेगळे सौंदर्य आहे.
Jacobin Cuckoo
esakal
या पक्ष्याचा रंग काळा आणि पांढरा असतो. डोक्यावर टोकदार शिखर असल्याने तो खूप सुंदर दिसतो.
Jacobin Cuckoo
esakal
भारतात मान्सून कधी दाखल होणार याची सूचना चातक पक्षी देतो. तो पावसाळ्याच्या काही दिवस आधी दिसतो.
Jacobin Cuckoo
esakal
चातक कीटक खाऊन आपला उदरनिर्वाह करतो. पाण्याप्रमाणेच त्याचे अन्नही निसर्गावर अवलंबून आहे.
Jacobin Cuckoo
esakal
आफ्रिकेतून भारतात चातक हा स्थलांतरित पक्षी आहे. पावसाळ्यात तो आफ्रिकेतून भारतात येतो आणि पावसाळा संपल्यावर पुन्हा आफ्रिकेला परततो.
Jacobin Cuckoo
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Tiltepec Mystery
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