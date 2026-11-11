वर्षातून फक्त एकदाच पाणी पितो 'हा' पक्षी, अफ्रिकेतून भारतात येतो अन्...

Yashwant Kshirsagar

वर्षातून एकदाच पाणी पितो

चातक पक्षी वर्षातून फक्त एकदाच पाणी पितो. हा त्याच्या जीवनातील सर्वात खास गुण आहे.

Jacobin Cuckoo

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फक्त स्वाती नक्षत्रात पाणी

हा पक्षी केवळ स्वाती नक्षत्राच्या वेळीच पाणी पितो. इतर वेळी तो तहान सोसून राहतो.

Jacobin Cuckoo

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esakal

पावसाचा पहिला थेंब

पावसाळ्यात आकाशातून पडणारा पावसाचा पहिला थेंब चातक पक्षी पितो. तो थेंब त्याच्यासाठी खास असतो.

Jacobin Cuckoo

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esakal

आशेचे आणि अपेक्षेचे प्रतीक

भारतात चातक पक्षी आशेचे आणि अपेक्षेचे प्रतीक मानला जातो. त्याच्या प्रतीक्षेत लोकांना प्रेरणा मिळते.

Jacobin Cuckoo

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esakal

नेहमी आकाशाकडे नजर

हा पक्षी सतत आकाशाकडे तोंड करून पावसाची वाट पाहत असतो. ही त्याची आशेची मुद्रा आहे.

Jacobin Cuckoo

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esakal

कोकिळ प्रजातीतील पक्षी

चातक हा कोकिळ प्रजातीतील पक्षी आहे. त्याच्या आवाजात आणि रूपात एक वेगळे सौंदर्य आहे.

Jacobin Cuckoo

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esakal

काळा-पांढरा रंग

या पक्ष्याचा रंग काळा आणि पांढरा असतो. डोक्यावर टोकदार शिखर असल्याने तो खूप सुंदर दिसतो.

Jacobin Cuckoo

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esakal

मान्सूनची सूचना देणारा पक्षी

भारतात मान्सून कधी दाखल होणार याची सूचना चातक पक्षी देतो. तो पावसाळ्याच्या काही दिवस आधी दिसतो.

Jacobin Cuckoo

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esakal

कीटक खाऊन जगणारा

चातक कीटक खाऊन आपला उदरनिर्वाह करतो. पाण्याप्रमाणेच त्याचे अन्नही निसर्गावर अवलंबून आहे.

Jacobin Cuckoo

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esakal

स्थलांतरित पक्षी

आफ्रिकेतून भारतात चातक हा स्थलांतरित पक्षी आहे. पावसाळ्यात तो आफ्रिकेतून भारतात येतो आणि पावसाळा संपल्यावर पुन्हा आफ्रिकेला परततो.

Jacobin Cuckoo

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esakal

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esakal

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