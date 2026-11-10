जगातील सर्वात शापित गाव! जन्माला येणारं प्रत्येक मूल अन् प्राणी होतात आंधळे, काय आहे रहस्य?

Yashwant Kshirsagar
जगात अशी अनेक ठिकाणे आहेत ज्यांच्याशी अविश्वसनीय वाटणाऱ्या कथा जोडलेल्या आहेत. तिल्टेपेक गाव दीर्घकाळ अशाच एका रहस्यमय ठिकाणांपैकी एक मानले जात असे.
Tiltepec Mystery
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स्थानिक लोकांचा पिढ्यानपिढ्या असा विश्वास होता की एका विशिष्ट झाडाकडे पाहिल्याने माणसाची दृष्टी कायमची जाऊ शकते.
Tiltepec Mystery
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तिल्टेपेकचे रहिवासी झापोटेक समुदायाचे आहेत. त्यांना ‘बाविनी’ किंवा ‘लावजेला’ नावाचे झाड अत्यंत धोकादायक वाटत असे.
Tiltepec Mystery
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अंधत्वाच्या काही घटनांमुळे ही कथा गावाची ओळख बनली आणि रहस्यमय झाडाबद्दलच्या गोष्टी एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे हस्तांतरित होत गेल्या.
Tiltepec Mystery
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जेव्हा डॉक्टर आणि शास्त्रज्ञांनी या समस्येचा अभ्यास केला, तेव्हा वास्तव पूर्णपणे वेगळे असल्याचे समोर आले.
Tiltepec Mystery
esakal
अंधत्वाच्या घटनांचा कोणत्याही झाडाशी किंवा अलौकिक शक्तीशी संबंध नव्हता. त्या एका परजीवी संसर्गामुळे होत होत्या.
Tiltepec Mystery
esakal
या आजाराला ऑन्कोसर्कायसिस किंवा ‘रिव्हर ब्लाइंडनेस’ म्हणतात. तो ऑन्कोसर्का व्होल्व्ह्युलस नावाच्या परजीवीमुळे होतो.
Tiltepec Mystery
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संक्रमित ब्लॅक फ्लाय माणसाला चावते तेव्हा परजीवी शरीरात प्रवेश करतो. कालांतराने तो त्वचा आणि डोळ्यांवर परिणाम करतो आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये कायमचे अंधत्व आणू शकतो.
Tiltepec Mystery
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ब्लॅक फ्लाय प्रामुख्याने वेगाने वाहणारे पाणी असलेल्या भागात आढळतात. त्यामुळे नद्या, ओढे आणि जलस्रोतांच्या आसपासचा परिसर या आजाराच्या प्रसाराशी संबंधित असतो.
Tiltepec Mystery
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मुले सामान्य दृष्टी घेऊन जन्माला येतात. नंतर वारंवार ब्लॅक फ्लायच्या चाव्यामुळे संसर्ग होतो. हा आजार प्राण्यांवरही परिणाम करू शकतो, ज्यामुळे स्थानिक गूढ समजुतींना अधिक बळ मिळाले.
Tiltepec Mystery
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