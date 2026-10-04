ChatGPT ला 'हे' प्रश्न विचारणं पडू शकतं महागात, कोणते ते पहा!

Apurva Kulkarni
प्रत्येक कॉर्पोरेटमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तीच्या आयुष्यात ChatGPT हा अविभाज्य भाग झाला आहे.
CHATGPT SECURITY
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प्रत्येक समस्याचं समानाध ChatGPT कडून मिळतं. परंतु असे काही प्रश्न आहेत जे तुम्ही विचारले तर तुमचं नुकसान होऊ शकतं.
CHATGPT PRIVACY RISKS
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जर तुम्ही ChatGPT ला कोणतीही बेकायदेशीर माहिती विचारली तर तुमचं आकाऊंट बॅन होऊ शकतं. तसंच तुम्ही पोलिसांच्या रडारवर येऊ शकतात.
CHATGPT SENSITIVE INFORMATION
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ChatGPT वर तुम्ही फोन नंबर, पासवर्ड, बँक डिटेल्स अशा माहिती टाकल्या तर तुम्हाला त्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
CHATGPT PASSWORD SAFETY
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जर तुम्ही ChatGPT ला एखाद्या राजकीय व्यक्तीविषयी किंवा धार्मिक विषयी द्वेष पसरवणारे प्रश्न विचारले तर तुम्ही धोक्यात येऊ शकतात.
CHATGPT CONFIDENTIAL INFORMATION
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प्रेमाबद्दल किंवा एआय माणूस समजून मानसिक आरोग्याविषयी प्रश्न विचारणं चुकीचं आहे. ती फक्त एक मशीन आहे. अशावेळी तुम्ही तज्ज्ञांचा सल्ला घेण तितकचं गरजेचं आहे.
CHATGPT SENSITIVE DATA
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हँकिंग कशी करावी असे प्रश्न ChatGPT ला विचारल्यास तुम्ही धोक्यात येऊ शकतात. तुमच्यावर पोलिस कारवाई सुद्धा होऊ शकते.
CHATGPT CYBER SECURITY,
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GOOGLE PHONE PRIVACY SETTINGS
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