फोनमध्ये Google वापरताना ‘या’ 3 गोष्टी करू नका; एका चुकीने तुम्ही येऊ शकतात धोक्यात!

Apurva Kulkarni
प्रत्येकाच्या फोनमध्ये गुगल असतं. मॅप, क्रोम, युट्यूब या गोष्टी आपण फोनमध्ये वापरत असतो.
GOOGLE MAPS PRIVACY
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परंतु हे अॅप वापरताना अशा काही चूका होऊ शकतात. ज्यामुळे तुमची खासगी माहिती लीक होण्याची शक्यता असते.
GOOGLE PHONE PRIVACY
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आपली प्रायव्हसी धोक्यात येऊ नये म्हणून कोणती काळजी घ्यायची जाणून घेऊया...
, GOOGLE LOCATION HISTORY
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आपण गुगल मॅप्स वापरताना लोकेशन ऑन ठेवतो. यामुळे तुम्ही फिरत असलेली सगळी ठिकाणं रेकॉर्ड होतात. यामुळे तुमच्या प्रायव्हसीला धोका येऊ शकतो.
MAPS LOCATION TRACKING
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यासाठी काय करायचं तर सेटिंग्समध्ये जाऊन Wi-Fi Bluetooth Scanning आणि location Accuracy बंद करा.
PHONE PRIVACY,
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अनेक आपण पासवर्ड किंवा बँकेची माहिती गुगलवर सर्च बारवर टाईप करतो. यामुळे तुमची माहिती सेव्ह होऊ शकते आणि त्याचा सायबर चोर गैरवापर करु शकतात.
PERSONAL DATA PROTECTION
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तुम्ही जर गुगल अकाऊंटवर साधा पासवर्ड सेट करून वापरत असाल तर संपूर्ण गुगल अकाऊंट आमि फोनटा डेटा हॅक होऊ शकतो.
GOOGLE 2 STEP VERIFICATION
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यासाठी काय करायचं तर सिक्युरिटी सेटिंग्समध्ये जाऊन 2-Step Verification सुरु करा.
GOOGLE SECURITY SETTINGS
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GOOGLE PHONE NUMBER PRIVACY
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