फोनमध्ये Google वापरताना ‘या’ 3 गोष्टी करू नका; एका चुकीने तुम्ही येऊ शकतात धोक्यात!

Apurva Kulkarni

फोन

प्रत्येकाच्या फोनमध्ये गुगल असतं. मॅप, क्रोम, युट्यूब या गोष्टी आपण फोनमध्ये वापरत असतो.

GOOGLE MAPS PRIVACY

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गुगल वापरताना चूका

परंतु हे अॅप वापरताना अशा काही चूका होऊ शकतात. ज्यामुळे तुमची खासगी माहिती लीक होण्याची शक्यता असते.

GOOGLE PHONE PRIVACY

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प्रायव्हसी

आपली प्रायव्हसी धोक्यात येऊ नये म्हणून कोणती काळजी घ्यायची जाणून घेऊया...

, GOOGLE LOCATION HISTORY

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ट्रॅकिंग नेहमी सुरु ठेवणं?

आपण गुगल मॅप्स वापरताना लोकेशन ऑन ठेवतो. यामुळे तुम्ही फिरत असलेली सगळी ठिकाणं रेकॉर्ड होतात. यामुळे तुमच्या प्रायव्हसीला धोका येऊ शकतो.

MAPS LOCATION TRACKING

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यावर उपाय काय?

यासाठी काय करायचं तर सेटिंग्समध्ये जाऊन Wi-Fi Bluetooth Scanning आणि location Accuracy बंद करा.

PHONE PRIVACY,

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गुगलवर पासवर्ड टाईप करणे

अनेक आपण पासवर्ड किंवा बँकेची माहिती गुगलवर सर्च बारवर टाईप करतो. यामुळे तुमची माहिती सेव्ह होऊ शकते आणि त्याचा सायबर चोर गैरवापर करु शकतात.

PERSONAL DATA PROTECTION

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टू स्टेप व्हेरिफिकेशन सुरु न ठेवणं

तुम्ही जर गुगल अकाऊंटवर साधा पासवर्ड सेट करून वापरत असाल तर संपूर्ण गुगल अकाऊंट आमि फोनटा डेटा हॅक होऊ शकतो.

GOOGLE 2 STEP VERIFICATION

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सिक्युरिटी सेटिंग्स

यासाठी काय करायचं तर सिक्युरिटी सेटिंग्समध्ये जाऊन 2-Step Verification सुरु करा.

GOOGLE SECURITY SETTINGS

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Google वर स्वतःचा Mobile Number Search करा; ‘हे’ दिसत असेल तर सावध व्हा

GOOGLE PHONE NUMBER PRIVACY

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